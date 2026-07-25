Jeden z nejlepších Android tabletů zlevnil na minimum! Má šílený výkon, brutální baterii a krásný displej

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
25.7.2026 14:00
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oneplus pad 4 webp
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Nejvýkonnější Android tablet, jaký si teď v Česku koupíte pod dvacet tisíc – a zároveň možná poslední svého druhu. OnePlus Pad 4 dorazil na Alzu za 19 990 Kč, členové AlzaPlus+ zaplatí 17 991 Kč. Uvnitř tepe Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy stejný čip jako v nejdražších vlajkových telefonech letoška.

👍 Berte, pokud chcete velký tablet na práci, hry a filmy s výkonem, který přežije mnoho let.
🤔 Váhejte, pokud vám vadí LCD místo OLED nebo kupujete tablet kvůli značce s dlouhou budoucností v Evropě.
💰 Cenovka: 17 991 Kč za čip z vlajkových telefonů, 12 GB RAM a 3,4K displej je výrazně méně, než chtějí Samsung nebo Apple za srovnatelný výkon.

CHCI PAD 4 ZA 17 991 KČ

Výkon telefonu za třicet tisíc v tabletu za osmnáct

Snapdragon 8 Elite Gen 5 s 12 GB RAM je kombinace, se kterou tablet zvládne střih videa, náročné hry i roky aktualizací aplikací bez zadýchání. 13,2″ displej s rozlišením 3 392 × 2 400, 144 Hz a jasem 1 000 nitů patří k nejostřejším v kategorii – jde však o LCD, ne OLED. Baterie 13 380 mAh vydrží dny běžného používání a 80W nabíjení ji doplní za necelou hodinu a půl. To vše v hliníkovém těle tenkém 5,94 mm – tenčím než většina telefonů.

Slon v místnosti: OnePlus končí v Evropě

Je fér to říct na rovinu: OnePlus v červenci oficiálně oznámilo, že přestane v Evropě uvádět nové produkty. Pro kupující Pad 4 to ale není důvod k panice – firma potvrdila, že všechna prodaná zařízení dostanou slíbené systémové i bezpečnostní aktualizace v plném rozsahu a záruční závazky v Evropě přebírá mateřské Oppo. Jediná viditelná změna: prostředí OxygenOS časem nahradí ColorOS od Oppa. Prakticky tedy kupujete plně podporovaný tablet – jen s vědomím, že nástupce už do Česka oficiálně nedorazí.

KOUPIT ONEPLUS PAD 4

Koupili byste si zařízení od značky, která odchází z Evropy, když aktualizace poběží dál?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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