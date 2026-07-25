Jeden z nejlepších Android tabletů zlevnil na minimum! Má šílený výkon, brutální baterii a krásný displej Hlavní stránka Zprávičky OnePlus Pad 4 je nový 13,2" tablet s čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, 144Hz displejem a baterií 13 380 mAh Novinka stojí 19 990 Kč, členové AlzaPlus+ ji koupí za 17 991 Kč Po oznámeném odchodu OnePlus z Evropy jde nejspíš o jeden z posledních tabletů značky, které si tu koupíte Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Nejvýkonnější Android tablet, jaký si teď v Česku koupíte pod dvacet tisíc – a zároveň možná poslední svého druhu. OnePlus Pad 4 dorazil na Alzu za 19 990 Kč, členové AlzaPlus+ zaplatí 17 991 Kč. Uvnitř tepe Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy stejný čip jako v nejdražších vlajkových telefonech letoška. 👍 Berte, pokud chcete velký tablet na práci, hry a filmy s výkonem, který přežije mnoho let.🤔 Váhejte, pokud vám vadí LCD místo OLED nebo kupujete tablet kvůli značce s dlouhou budoucností v Evropě.💰 Cenovka: 17 991 Kč za čip z vlajkových telefonů, 12 GB RAM a 3,4K displej je výrazně méně, než chtějí Samsung nebo Apple za srovnatelný výkon. CHCI PAD 4 ZA 17 991 KČ Výkon telefonu za třicet tisíc v tabletu za osmnáct Snapdragon 8 Elite Gen 5 s 12 GB RAM je kombinace, se kterou tablet zvládne střih videa, náročné hry i roky aktualizací aplikací bez zadýchání. 13,2″ displej s rozlišením 3 392 × 2 400, 144 Hz a jasem 1 000 nitů patří k nejostřejším v kategorii – jde však o LCD, ne OLED. Baterie 13 380 mAh vydrží dny běžného používání a 80W nabíjení ji doplní za necelou hodinu a půl. To vše v hliníkovém těle tenkém 5,94 mm – tenčím než většina telefonů. Slon v místnosti: OnePlus končí v Evropě Je fér to říct na rovinu: OnePlus v červenci oficiálně oznámilo, že přestane v Evropě uvádět nové produkty. Pro kupující Pad 4 to ale není důvod k panice – firma potvrdila, že všechna prodaná zařízení dostanou slíbené systémové i bezpečnostní aktualizace v plném rozsahu a záruční závazky v Evropě přebírá mateřské Oppo. Jediná viditelná změna: prostředí OxygenOS časem nahradí ColorOS od Oppa. Prakticky tedy kupujete plně podporovaný tablet – jen s vědomím, že nástupce už do Česka oficiálně nedorazí. KOUPIT ONEPLUS PAD 4 Koupili byste si zařízení od značky, která odchází z Evropy, když aktualizace poběží dál? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Android tablet OnePlus slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024