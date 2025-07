Už i OnePlus pracuje na malém tabletu se špičkovým výkonem. Co o něm víme?

Podle čerstvých informací od známého čínského leakera Digital Chat Station by společnost OnePlus mohla v dohledné době rozšířit své portfolio tabletů o kompaktnější model. OnePlus Pad 3 Mini by se měl stát odpovědí na poptávku po menších, ale stále výkonných tabletech, kterých bylo v posledních letech na trhu jako šafránu, ale nyní je jim opět věnována pozornost. Únik naznačuje, že by se zařízení mohlo objevit v první polovině příštího roku.

Výkonný hardware v kompaktním těle

Podle dostupných informací by měl OnePlus Pad 3 Mini běžet na čipsetu Snapdragon 8 Elite 2, který se tradičně představí na podzim. To naznačuje, že i přes svou kompaktnější velikost půjde o prémiové zařízení bez kompromisů ve výkonu.

Zatím není jasné, jakou velikost displeje OnePlus Pad 3 Mini nabídne, ale vzhledem k označení „Mini“ a zmínce o kompaktnosti lze očekávat, že půjde o výrazně menší variantu oproti standardnímu 13,2″ modelu. Leaker také zmiňuje, že tablet by mohl být uveden současně s kompaktním 6,3″ telefonem OnePlus 15T.

Aktuálně ve fázi prototypů

Z úniku vyplývá, že tablet je momentálně v prototypní fázi, což znamená, že do jeho případného uvedení na trh zbývá ještě poměrně dlouhá doba. To také vysvětluje, proč zatím nemáme k dispozici žádné konkrétnější informace o displeji, baterii, fotoaparátech či dalších specifikacích. Digital Chat Station má nicméně dlouhodobě poměrně dobrou historii přesných úniků, takže jeho informacím lze přikládat jistou váhu.

Co nabízí OnePlus Pad 3?

Pro srovnání stojí za to připomenout, čím disponuje aktuální OnePlus Pad 3, který je již dostupný na českém trhu. Tablet se pyšní 13,2″ LTPS LCD displejem s rozlišením 3392×2400 pixelů a 144Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará procesor Snapdragon 8 Elite v kombinaci s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm (k dispozici je i varianta s 16/512 GB).

Mezi další přednosti patří osmireproduktorový audio systém (4 woofery + 4 tweetry) s podporou Dolby Atmos, velká 12 140mAh baterie s 67W rychlým nabíjením a Android 15 s nadstavbou Oxygen OS 15. Z hlediska fotoaparátů nabízí 13Mpx zadní a 8Mpx přední kameru. Tablet má také podporu pro stylus a konektivitu včetně Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Základní varianta OnePlus Pad 3 se v Česku prodává za 14 990 Kč.

Jak se vám líbí myšlenka kompaktního OnePlus Pad 3 Mini?

Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, Gizmochina