Někteří uživatelé OnePlus Nord mají problémy s displejem. O co jde?

Když dojde na představení a následné spuštění prodeje nějakého očekávaného telefonu, obvykle se informace o prvních neduzích hardwaru objeví velice rychle. To neminulo ani společnost OnePlus, jelikož někteří uživatelé OnePlus Nord mají problémy s displejem. O co tedy jde?

Uživatelé OnePlus Nord mají problémy s displejem

Na oficiálních fórech OnePlus a Redditu se objevují stížnosti uživatelů, které se vztahují na displej. Ten se zbarvuje do zelené, fialové a žluté při nižších úrovních jasu, někde kolem 20 – 25 %. Není to přitom poprvé, co firma takový problém řeší. Podobné to bylo s OnePlus 8, kde to naštěstí vyřešila aktualizace softwaru. V tomto případě však nemusí být na vině software. OnePlus tvrdí, že zabarvování do různých barev je pro OLED displeje typické a že se liší kus od kusu. Jinými slovy z toho výroku jisté, že problémy zmizí s chystanou aktualizací.

OnePlus má jistě v něčem pravdu. Zejména u Exynos verzí Galaxy S20 docházelo k zabarvení do zelené a pokud se podíváte detailněji, můžete vidět nepatrné zabarvení i u jiných OLED displejů. Jenže u OnePlus Nord barvy nepříjemně přeskakují a právě to může být problémem. Uvidíme, jak se k situaci firma postaví, ale toto rozhodně není dobrá vizitka do začátku.

Zdroj: 9to5google.com