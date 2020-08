Poslední aktualizace OxygenOS pro OnePlus Nord vylepšuje makro focení

OnePlus Nord je bezpochyby jedním z nejzajímavějších mobilů nejen ve své cenové kategorii. Čínská společnost jím zahnala pochyby, že už snad nemá zájem dále vyrábět výkonné a přitom rozumně drahé telefony. Nord má čtveřici fotoaparátů, mezi kterými je také makro objektiv. Ten nepatří zrovna k tomu nejlepšímu, co se dá na přístroji pochválit, nicméně může být posunut na novou úroveň i díky softwarové aktualizaci. OnePlus, které je známé i díky velmi dobré péči, posílá do mobilů Nord update řešící právě i makro focení.

Aktualizace OxygenOS na verzi 10.5.5 obsahuje několik změn, ty související s fotografováním jsou ale nejvýznamnější. Selfie kamery by nyní měly mít kvalitnější fotky při horším osvětlení a zadní makro objektiv se dočkal hned dvou vylepšení. Pořízené fotografie by měly být “čistší” a zároveň živější a věrnější z hlediska barev. Telefon OnePlus Nord už v redakci bohužel nemáme, takže update pro makro focení na přímo neotestujeme. Klidně nám dejte vědět do komentářů, jak nyní fotí váš “seveřan”. Pokud byste se chtěli podívat alespoň na pár dřívějších snímků z tohoto telefonu, mrkněte do naší nedávné recenze.

Jste spokojení s fotkami z OnePlus Nord?

Zdroj: XDA