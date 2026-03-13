Nejlepší telefon do 6 tisíc! OnePlus Nord CE 5 5G má výborný čip, krásný displej a čistý systém

Jakub Kárník Publikováno: 13.3.2026

Telefon se slotem na paměťovou kartu, rychlým nabíjením a výkonem, na který si u jiných značek musíte výrazně připlatit. OnePlus Nord CE 5 na Alze stojí 5 990 Kč místo původních 8 990 Kč – to je pokles o třetinu. Za tuhle cenu dostanete Dimensity 8350, AMOLED displej a 4 roky systémových aktualizací s šesti lety bezpečnostních záplat.

Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete výkonný telefon s velkým displejem, slotem na SD kartu a čistým Androidem bez balastu – a nechcete utrácet přes 10 tisíc.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete stereo reproduktory nebo bezdrátové nabíjení – Nord CE 5 má jen mono repro a nabíjí pouze přes kabel.💡 Za 5 990 Kč dostanete Dimensity 8350, 120Hz AMOLED, 80W nabíjení, 50Mpx foťák a 4 roky OS aktualizací – to je v této ceně bezkonkurenční kombinace.

Proč za tuhle cenu nemá konkurenci Nord CE 5 poháží osmijádrový MediaTek Dimensity 8350, který je výrazně výkonnější než čipy v konkurenčních telefonech za podobnou cenu (Samsung Galaxy A36, Motorola Moto G86). V praxi to znamená svižný multitasking, plynulé animace a zvládne i náročnější hry. Displej je 6,77″ AMOLED s rozlišením 2392 × 1080 a 120 Hz – barvy jsou živé, černá hluboká a jas stačí i venku. OxygenOS 15 běží na Androidu, bez předinstalovaného balastu a s plynulými animacemi. OnePlus slibuje 4 roky systémových aktualizací a 6 let bezpečnostních záplat – v této cenové třídě je to nadstandardní. Klíčový detail: hybridní slot na microSD kartu až 1 TB. V době, kdy většina výrobců slot na kartu ruší, je to pro lidi s velkými hudebními knihovnami nebo fotogaleriemi zásadní výhoda. Jeden uživatel na Alze si za ušetřené peníze koupil rovnou 512GB kartu.

Co říkají uživatelé 85 % zákazníků telefon doporučuje, reklamovanost je jen 0,49 %. Uživatelé chválí plynulost systému, výdrž baterie (klidně dva dny u nenáročného používání), rychlou čtečku otisků v displeji a kvalitu fotoaparátu za denního světla. Opakovaně se objevuje nadšení z OxygenOS – systém bez reklam a balastu, kde všechno funguje jak má. Varianta Marble Mist (bílá s mramorovým efektem) je vizuálně výrazná, ale k dispozici je i klasická Black Infinity. Ze slabin: mono reproduktor – zvuk jde jen zdola a kvalitou zaostává za telefony se stereo sestavou. Nabíječka a kryt nejsou v balení. Odolnost IP54 pokrývá stříkání vodou, ale ne ponoření. Širokoúhlý fotoaparát 8Mpx je jen průměrný a v horším světle rychle ztrácí detaily. Pod delší zátěží (hry) se telefon zahřívá víc, než byste čekali.

Verdikt OnePlus Nord CE 5 za 5 990 Kč je aktuálně jeden z nejlepších telefonů ve své cenové třídě. Výkonný procesor, velký AMOLED displej, slot na paměťovou kartu, 80W nabíjení a čistý systém s dlouhou podporou – to je kombinace, kterou konkurence za šest tisíc nenabízí.