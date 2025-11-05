Nejlepší telefon za 6 tisíc! Tohle OnePlus má skvělý výkon, krásný displej a umí 4K/60 FPS video Hlavní stránka Zprávičky OnePlus Nord CE 5 5G zlevnil z 8 990 Kč na 5 990 Kč v Black Friday Má MediaTek Dimensity 8350 s 1,4M bodů AnTuTu – asi nejlepší poměr cena/výkon Hlavní mínus: mono reproduktor. Ale za šest tisíc dostanete 4K60fps video a 4 roky OS updatů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu OnePlus Nord CE 5 5G z původních 8 990 Kč na 5 990 Kč. Za šest tisíc dostanete 6,77″ AMOLED displej se 120Hz, procesor MediaTek Dimensity 8350 s výkonem kolem 1,4 milionu bodů v AnTuTu, 80W nabíjení a hlavní fotoaparát s 4K 60fps videem – což v této ceně není standard. Jediný zásadní mínus? Mono reproduktor, který v roce 2025 už není akceptovatelný. Co za 5 990 Kč dostanete OnePlus Nord CE 5 5G má 6,77″ AMOLED displej s rozlišením 2392×1080 (Full HD+) a 120Hz obnovovací frekvencí. Jde o jasný panel s HDR10+ podporou a solidním jasem až 1300 nitů ve špičce. Procesor MediaTek Dimensity 8350 Apex dosahuje v AnTuTu kolem 1,4 milionu bodů, což je výkon srovnatelný s loňským Snapdragonem 7 Gen 3. Ale pozor – pod trvalým zatížením telefon silně throttluje (snižuje výkon kvůli zahřívání). Pro běžné použití to nevadí, ale pro náročné hraní minut už ano. CHCI ONEPLUS V AKCI Fotoaparát má 50MP hlavní senzor s OIS a světelností f/1,8, 8MP ultrašíro a 16MP selfie. Hlavní foťák zvládá 4K 60fps video, což v této ceně není běžné – většina konkurence má max 4K 30fps. Baterie má 5200 mAh a zvládá 80W nabíjení (adaptér není v balení). Telefon vydrží celý den bez problémů. Hlavní mínus: mono reproduktor Největší problém OnePlus Nord CE 5 5G je mono reproduktor na spodní hraně. V roce 2025, kdy většina telefonů za 6 tisíc má stereo, je to těžko akceptovatelné. CHCI ONEPLUS V AKCI Lukáš z Prahy to taky kritizuje: „Jediná škoda mono reproduktoru, který nemá nejlepší zvuk, ale s ekvalizérem se to dá docela hezky vyladit.“ Pokud posloucháte hudbu přes sluchátka, není to problém. Ale pokud sledujete videa nahlas nebo hrajete hry bez sluchátek, mono reproduktor bude vadit. Další drobné mínusy: žádná eSIM, žádný 3.5mm jack, throttling pod trvalým zatížením. Ale to jsou věci, které v této ceně můžete čekat. Závěr: Nejlepší poměr cena/výkon, ale s kompromisem OnePlus Nord CE 5 5G za 5 990 Kč je pravděpodobně nejlepší poměr cena/výkon v mid-range, co momentálně v Česku seženete. MediaTek Dimensity 8350 s ~1,4M bodů AnTuTu, 6,77″ AMOLED 120 Hz, 80W nabíjení, 4K 60fps video a 4 roky OS updatů – to všechno za šest tisíc je výjimečný deal. CHCI ONEPLUS V AKCI Pokud používáte sluchátka a nepotřebujete stereo, tohle je jeden z nejlepších Black Friday dealů v kategorii telefonů. Telefon je dostupný skladem na Alze. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday OnePlus slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024