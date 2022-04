Unikly fotky a další parametry sluchátek OnePlus Nord Buds

Společnosti OnePlus unikla na internet skrze snímky z certifikačního procesu podoba připravovaných bezdrátových sluchátek Nord Buds. Zachycený design odpovídá dosavadním odhadům a předběžným renderům. Společně s reálnými fotkami se na veřejnost dostalo také několik základních specifikací a informace, co bude pravděpodobně obsahovat balení. Na první pohled zaujme rovná vnější plocha, která trochu připomíná například HUAWEI FreeBuds Pro.

Sluchátka OnePlus Nord Buds by měla mít v pouzdře baterii s kapacitou 480 mAh, v jednotlivých špuntech by se pak měla ukrývat baterie s kapacitou 41 mAh. Součástí balení bude podle všeho ikonický červený kabel, konkrétně provedení USB-A – USB-C. Jméno je téměř jisté a potvrzena byla existence minimálně černé varianty, ke které by se ale měla přidat ještě například bílá. Produktové označení sluchátek a pouzdra bude E505A, E505AR a E505AL.

Jelikož půjde o zástupce finančně dostupnější Nord série, dá se očekávat poměrně nízká cena. Doposud nejlevnější OnePlus sluchátka Buds Z2 vyjdou na 2 400 Kč, tady by měla cenovka ukazovat ještě méně. Oficiální uvedení můžeme očekávat již brzy.

Kolik myslíte, že budou OnePlus Nord Buds stát?

Zdroj: GSMA