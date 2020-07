Společnost OnePlus se kromě OnePlus Nord rovněž vyjádřila ke sluchátkům OnePlus Buds, které budou mít na poměry sluchátek velice rychlé nabíjení. Oficiálního představení se dočkáme již 21. července a nyní víme další zajímavé informace.

OnePlus Buds budou mít rychlé nabíjení

Carl Pei, spoluzakladatel společnosti OnePlus sdělil, že pouhých 10 minut nabíjení stačí k 10 hodinovému přehrávání hudby. To je velice dobrá hodnota. Pro srovnání AirPods druhé generace vydrží 3 hodiny poté, co stráví v nabíjecím pouzdře 15 minut. Galaxy Buds vydrží po stejné době nabíjení hodinu a půl. Na reálné testy si ještě budeme muset počkat, ovšem pokud OnePlus hovoří pravdu, jedná se o skvělý krok kupředu.

Pro nabíjení poslouží jakákoliv 10W nabíječka (nemusí to být originální OnePlus Warp Charger), při nejhorším se omezí rychlost na 7,5W, což je stále působivá hodnota pro Bluetooth bezdrátová sluchátka. OnePlus Buds však nebudou podporovat bezdrátové nabíjení a to z toho důvodu, že by to zvýšilo jejich cenu, což společnost nechce. Zatím neznáme oficiální cenu, ovšem sluchátka mají být levnější než AirPods i Pixel Buds. Můžeme tak očekávat cenu pod 4 000 korun.

Je pro vás rychlost nabíjení u sluchátek důležitá?

