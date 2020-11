Chuťovka pro herní fanoušky: OnePlus uvedlo 8T v edici Cyberpunk 2077

Čínská společnost OnePlus před pár hodinami oficiálně ukázala novou variantu jejího telefonu 8T. Jde o speciální edici související s velmi očekávanou videohrou Cyberpunk 2077. Speciální úprava přitom není jen o jméně či přebarvení telefonu. Došlo i na změny v konstrukci a v systému. Zajímavé je zejména designové zpracování zadního modulu s fotoaparáty. Ty mají stejné specifikace i rozložení jako “klasický” model 8T, modul kolem nich teď ale symetricky zabírá horní část zad telefonu. Při oficiálním představení jsme se dozvěděli, že OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition dostane také speciální živé tapety, nové vizuální efekty při odemykání či unikátní zvuky.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition Official Introduction

Mobil byl prozatím představen jen v Číně a není jisté, zda se dostane i na další trhy. Můžeme doufat, že ano. Přijde pouze ve variantě s 12 GB RAM a úložištěm o velikosti 256 GB. OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition se začne prodávat jen pár dní po představení, konkrétně 11. listopadu. Pokud by měl dorazit do světa, otázkou by jistě byla cena. Ta je zatím v Číně velmi hezká – v přepočtu cca 14 tisíc korun. Standardní model 8T stojí na globálním trhu ve stejné kombinaci pamětí bezmála 20 tisíc korun.

Co říkáte na vizuál této speciální edice?

Zdroj: spnews