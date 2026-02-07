OnePlus 15R už stihlo zlevnit. Pyšní se skvělou výdrží, rychlým čipem a nadstandardně plynulým displejem Hlavní stránka Zprávičky OnePlus 15R zlevnil z původních 18 190 Kč na aktuálních 15 989 Kč, což představuje úsporu přes 2 tisíce korun Telefon nabízí obří 7 400mAh baterii, Snapdragon 8 Gen 5 a 6,83" AMOLED displej se 165Hz obnovovací frekvencí Recenzenti chválí výkon a výdrž, kritizují však absenci bezdrátového nabíjení a slabší ultraširokoúhlý fotoaparát Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Minulý měsíc představený OnePlus 15R se na českém trhu dočkal první výrazné cenové korekce. Zatímco při uvedení stál 18 190 Kč, nyní jej na Alze pořídíte za 15 989 Kč v základní konfiguraci 12/256 GB. Sleva přes 12 % z něj dělá zajímavější volbu pro ty, kteří chtějí vlajkový výkon bez nutnosti platit za dražší OnePlus 13. Ovšem pozor – i přes lákavou cenu má tento telefon své mouchy. První telefon se Snapdragonem 8 Gen 5 Baterie, která vydrží klidně tři dny Velký displej s vysokou obnovovací frekvencí Fotoaparáty: solidní základ, ale bez teleobjektivu Odolnost a konektivita na špičkové úrovni Software s dlouhou podporou Pro koho je OnePlus 15R vhodný? První telefon se Snapdragonem 8 Gen 5 OnePlus 15R má tu čest být jedním z prvních smartphonů na světě s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Oproti předchozí generaci nabízí o 36 % vyšší výkon CPU a o 46 % lepší AI schopnosti. V praxi to znamená, že telefon zvládá i ty nejnáročnější hry bez zahřívání a zpomalování. Testy ukazují, že například Mobile Legends: Bang Bang běží konzistentně na 120 FPS. O plynulost se stará také 12 GB operační paměti LPDDR5X a rychlé 256GB úložiště UFS 4.1. Paměťovou kartu sice nepodporuje, ale pro většinu uživatelů by měla kapacita dostačovat. K dispozici je i varianta s 512 GB za příplatek zhruba tisícovky. Baterie, která vydrží klidně tři dny Největším trumfem OnePlus 15R je bezesporu 7 400mAh baterie – dosud největší, jakou značka do svého telefonu nasadila. Recenzenti se shodují, že při běžném používání telefon vydrží 2,5 až 3 dny bez dobíjení. I při intenzivním hraní nebo natáčení videa se dostanete na celý den s rezervou. CHCI ONEPLUS 15R Nabíjení probíhá pomocí 80W SUPERVOOC, ovšem v Evropě je výkon omezen na 55 W kvůli regulacím. I tak ale telefon nabijete z nuly na 100 % přibližně za hodinu. Nabíječka je součástí balení, byť jde o starší typ s USB-A konektorem. Co však v balení nenajdete a telefon nepodporuje, je bezdrátové nabíjení – a to může být pro mnohé zájemce překážka. Velký displej s vysokou obnovovací frekvencí Přední straně telefonu dominuje 6,83″ AMOLED panel s rozlišením 2800 × 1272 pixelů a maximální obnovovací frekvencí 165 Hz. Vysoká frekvence je nicméně dostupná pouze v několika vybraných aplikacích – ve většině případů se displej drží na 120 Hz. Maximální jas dosahuje 1 800 nitů, což zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Za zmínku stojí, že OnePlus použil LTPS panel místo LTPO, který měl předchůdce 13R. V praxi to znamená, že displej neklesá pod 60 Hz, což může mírně zvyšovat spotřebu energie. Ochranu zajišťuje Corning Gorilla Glass 7i. Fotoaparáty: solidní základ, ale bez teleobjektivu V oblasti fotoaparátů OnePlus 15R nepřináší žádné zázraky. Hlavní 50Mpx snímač Sony IMX906 s optickou stabilizací pořizuje kvalitní fotografie za denního světla i v noci. Problém nastává u doprovodné 8Mpx ultraširokoúhlé kamery, která v horším osvětlení výrazně ztrácí na kvalitě. Teleobjektiv chybí úplně – k dispozici je pouze 2× digitální zoom. Přední 32Mpx kamera zvládá selfie i videohovory v rozumné kvalitě. Video lze natáčet až ve 4K při 120 FPS, což je nadstandardní výbava i pro dražší modely. Zpomalené záběry telefon umí až v rozlišení 720p při 480 FPS. Odolnost a konektivita na špičkové úrovni OnePlus 15R se pyšní kompletní sadou certifikací odolnosti: IP66, IP68, IP69 a IP69K. To znamená ochranu proti prachu, ponoření do vody i vysokotlaké vodní trysce. Konstrukce kombinuje kovový rám s matným zadním panelem, který odolává otiskům prstů. V oblasti konektivity telefon nabízí Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC pro bezkontaktní platby a samozřejmě 5G. Odemykání zajišťuje ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji, která funguje spolehlivě i s mokrými prsty. Chybí však oblíbený Alert Slider, který OnePlus nahradil tlačítkem Plus Key s programovatelnými funkcemi. Software s dlouhou podporou Telefon běží na OxygenOS 16 postaveném na Androidu 16. Systém je svižný a optimalizovaný, byť někteří recenzenti kritizují přibližování se iOS designu a pomalejší animace oproti předchozím verzím. OnePlus garantuje 4 roky velkých aktualizací operačního systému a 6 let bezpečnostních záplat. Pro koho je OnePlus 15R vhodný? OnePlus 15R má smysl pro uživatele, kteří hledají maximální výdrž baterie a špičkový výkon za rozumnou cenu. Pokud hrajete náročné hry, sledujete hodně videí nebo prostě nechcete řešit nabíjení každý den, je to výborná volba. Ocení ho také ti, kdo potřebují odolný telefon do náročnějších podmínek. KOUPIT ONEPLUS 15R Naopak pokud je pro vás důležité bezdrátové nabíjení, kvalitní ultraširokoúhlý objektiv nebo teleobjektiv pro přibližování, podívejte se raději po OnePlus 13 nebo konkurenčním Samsung Galaxy S25 FE. Fotografové by měli zvážit, zda jim sestava kamer bude stačit. Zaujal vás OnePlus 15R za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon OnePlus Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 