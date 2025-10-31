OnePlus 13R teď koupíte v parádní akci! Za 11 490 Kč nabídne špičkovou výdrž, super displej a rychlý procesor Hlavní stránka Zprávičky OnePlus 13R se na Alze prodává za rekordních 11 490 Kč místo původních 18 990 Kč Telefon nabízí vlajkový procesor Snapdragon 8 Gen 3 a 12 GB RAM Výdrž baterie s kapacitou 6 000 mAh vystačí na dva dny běžného provozu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.10.2025 11:15 Žádné komentáře 0 Sub-vlajkový model OnePlus 13R, který do Česka dorazil začátkem letošního roku s cenou 18 990 Kč, nyní zažívá historický cenový propad. Na Alze jej momentálně pořídíte za pouhých 11 490 Kč, což představuje slevu 7 500 korun. Za tuto částku dostáváte smartphone se super výkonem, velmi dobrou výdrží baterie a skvěle hodnoceným displejem. Vlajkový výkon za poloviční cenu Srdcem OnePlus 13R je procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který vyšel dva roky nazpět a poháněl tehdy nejnovější a nejdražší vlajkové lodě. V kombinaci s 12 GB operační paměti LPDDR5X a rychlým úložištěm UFS 4.0 o kapacitě 256 GB nabízí telefon nekompromisní výkon pro hraní her i náročný multitasking. O chlazení se stará vylepšený systém s odpařovací komorou Dual Cryo-velocity s plochou téměř 10 000 mm², který udržuje teplotu procesoru pod kontrolou i při dlouhém hraní. Střední rám s technologií firewall navíc snižuje teplotu o dalších 1,5 °C. CHCI ONEPLUS 13R V AKCI Displej, který nezklame ani na přímém slunci OnePlus 13R disponuje 6,78″ LTPO AMOLED displejem s rozlišením 2780 × 1264 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje extrémních 4 500 nitů, takže obrazovku pohodlně přečtete i na ostrém letním slunci. Panel podporuje HDR10+ a Dolby Vision pro věrné podání barev při sledování videí. Displej chrání odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 a nechybí ani pokročilá technologie Aqua Touch 2.0, která zajišťuje spolehlivé ovládání mokrými nebo mastnými prsty. Pro snížení únavy očí využívá telefon 2160 Hz PWM stmívání a automatické přizpůsobení barevné teploty okolnímu prostředí. Dvoudenní výdrž a rychlé nabíjení Baterie s kapacitou 6 000 mAh stále patří k největším, jaké kdy OnePlus do svých telefonů implementoval. V praxi to znamená pohodlnou dvoudenní výdrž při běžném používání nebo až 24 hodin nepřetržitého přehrávání videí na Netflixu. Když dojde energie, 80W rychlé nabíjení SUPERVOOC doplní baterii z 0 na 50 % za pouhých 20 minut. Trojice fotoaparátů s vlajkovými algoritmy Hlavní 50Mpx fotoaparát Sony LYT-700 s optickou stabilizací obrazu pořizuje ostré snímky i za horších světelných podmínek. Doplňuje jej 50Mpx teleobjektiv s 2× optickým zoomem a 4× digitálním zoomem s optickou kvalitou díky technologii OnePlus In-sensor Zoom. Třetím snímačem je 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 112°. Software fotoaparátu využívá pokročilé algoritmy pro zpracování obrazu, včetně funkce Dual Exposure, která kombinuje krátkou a dlouhou expozici do jednoho ostrého snímku. Nechybí ani AI funkce jako AI Detail Boost pro zachování ostrosti po oříznutí fotografie nebo AI Reflection Eraser pro odstranění odlesků. Prémiový design s odolností IP65 OnePlus 13R je dostupný ve dvou barevných variantách – elegantní černé Nebula Noir a stříbrné Astral Trail. Telefon získal certifikaci IP65, která zajišťuje ochranu proti prachu a stříkající vodě. Hliníkový rámeček dodává konstrukci pevnost a prémiový vzhled. KOUPIT ONEPLUS 13R Android 15 s vyladěným OxygenOS Systém Android 15 s nadstavbou OxygenOS 15 přináší řadu AI funkcí včetně inteligentního vyhledávání v souborech, Circle to Search od Googlu nebo integraci s Google Gemini. Rozhraní je optimalizované pro plynulý chod a nabízí funkce jako Open Canvas pro pokročilý multitasking nebo Fluid Cloud pro rychlý přehled o probíhajících aktivitách. Pro koho je OnePlus 13R ideální volbou? Za současnou cenu 11 490 Kč představuje OnePlus 13R vynikající poměr cena/výkon pro uživatele, kteří chtějí vlajkový výkon bez vlajkové ceny. Telefon osloví především mobilní hráče díky optimalizaci pro 120fps gaming, náročné uživatele oceňující dlouhou výdrž baterie a každého, kdo hledá kvalitní displej pro sledování videí. Neurazí ani uživatele, kteří chtějí rádi fotografují, a to i za zhoršeného osvětlení. Hlavními kompromisy oproti dražším vlajkovým lodím jsou absence bezdrátového nabíjení a slot pro paměťovou kartu. Pokud vám tyto funkce nechybí, patří momentálně telefon k nejzajímavějším volbám ve své cenové kategorii. Zvažujete nákup OnePlus 13R za tuto výprodejovou cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko OnePlus Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024