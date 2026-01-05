Výběhové OnePlus 13R je zase v akci! Má extrémně svižný systém, parádní displej a velkou baterii Hlavní stránka Zprávičky Výběhový vlajkový smartphone OnePlus 13R 5G se Snapdragonem 8 Gen 3 stojí nyní 11 474 Kč Nabízí 6,78" AMOLED displej, 6000mAh baterii s 80W nabíjením a 50Mpx fotoaparát s teleobjektivem Před rokem stál 18 990 Kč – nástupce OnePlus 15R startuje na 17 tisících, takže úspora je značná Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Vlajkový výkon za cenu střední třídy? OnePlus 13R 5G je loňský model, který mezitím vystřídal nový OnePlus 15R. To ale neznamená, že je zastaralý – Snapdragon 8 Gen 3 je stále jeden z nejvýkonnějších čipů na trhu. Před rokem stál 18 990 Kč, nyní ho na Alze seženete za 11 474 Kč s kódem VYPRODEJ10. Nástupce 15R přitom startuje na 17 tisících. Snapdragon 8 Gen 3 – stále špička Srdcem OnePlus 13R je Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 vyráběný 4nm procesem. Jde o stejný čip, který poháněl vlajkové lodě roku 2024 – Samsung Galaxy S24 Ultra nebo Xiaomi 14. V kombinaci s 12 GB RAM a úložištěm UFS 4.0 dostanete výkon, který zvládne cokoliv. Martin z Litvínova, který přešel z iPhonu po 10 letech, píše: „Telefon je svižnější než S25U a Pixel dohromady. Rychlost animací, otevírání aplikací a celkový feeling z telefonu je naprosto super.“ Chválí také čtečku otisků: „Rychlost a spolehlivost je neskutečná – radost telefon odemykat.“ 6,78″ AMOLED s jasem 6000 nitů Displej je jednou z nejsilnějších stránek 13R. LTPO AMOLED panel s rozlišením 2780 × 1264 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz nabízí špičkovou kvalitu obrazu. Podpora HDR10+ a Dolby Vision potěší při sledování filmů. Maximální jas 6000 nitů zajišťuje čitelnost i na přímém slunci. Ochranu zajišťuje Corning Gorilla Glass Victus 2. Čtečka otisků prstů je integrovaná v displeji. Martin oceňuje i dotykovou vrstvu: „Jako na iPhonu – nestane se vám, že byste omylem někam klikli, scrollování je přirozené.“ ONEPLUS 13R ZA 11 474 KČ 6000mAh baterie – hlavní trumf Baterie s kapacitou 6000 mAh je jeden z největších taháků 13R. Jeden zákazník hlásí „výdrž přes 10 hodin zapnutého displeje při běžném používání.“ David z Havířova potvrzuje: „Na celodenní hraní ideální.“ Pavel z Brna přešel ze Samsungu a říká: „Luxusní baterie, v pohodě dva dny.“ Rychlé nabíjení 80W doplní 50 % kapacity za 15 minut. Pozor ale – plný výkon 80W vyžaduje adaptér s čipem SuperVOOC, který není v balení. Chybí bezdrátové nabíjení, ale to nemá ani nové 15R. Fotoaparáty – silná i slabá stránka OnePlus 13R nabízí trojitý systém fotoaparátů: 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací (f/1.8), 50Mpx teleobjektiv s 2× optickým zoomem a 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 112°. Hlavní snímač je silný – Matouš z Kopřivnice chválí „fotky na úrovni.“ Ale recenze se shodují na slabinách: David kritizuje „foťák v noci“, Jiří říká „foťák co až moc spoléhá na AI.“ Martin popisuje konkrétněji: „Při nedostatku světla se z fotky stává olejomalba, až moc spoléhá na umělé doostřování.“ Pavel z Brna dodává: „Širokouhláč je k smíchu.“ Zajímavé srovnání: nový OnePlus 15R má sice stejný hlavní snímač Sony IMX906, ale přišel o teleobjektiv. Pokud vám záleží na zoomu, 13R je paradoxně lépe vybavený. Pro koho je telefon vhodný? OnePlus 13R za 11 474 Kč cílí na zákazníky, kteří chtějí vlajkový výkon bez vlajkové ceny. Snapdragon 8 Gen 3, 120Hz AMOLED, 6000mAh baterie a teleobjektiv – to vše za cenu střední třídy. Martin to shrnuje: „Pro ty, kteří moc nejsou na focení, je to asi nejlepší telefon za ty peníze.“ Hodnocení 4,9 z 5 od 52 zákazníků a 100 % spokojených uživatelů mluví za vše. Prodalo se přes 1000 kusů s reklamovaností pouhých 0,81 %. KOUPIT ONEPLUS 13R Za 11 474 Kč je OnePlus 13R jedna z nejlepších koupí na trhu. Výběhový model ano, ale s výkonem, který bude relevantní ještě roky. Pokud vám nevadí slabší noční fotografie a nepotřebujete nejnovější generaci, ušetříte oproti 15R přes 5 tisíc korun. Koupili byste výběhový vlajkový model za poloviční cenu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza OnePlus OnePlus 13 slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025