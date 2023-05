Zatímco čínská společnost OnePlus v popředí čile prodává a propaguje své vlajkové telefony jedenácté generace, v pozadí už se pochopitelně připravuje ta dvanáctá. Objevit by se měla asi až letos v prosinci, nicméně už nyní máme možnost posoudit pravděpodobné papírové specifikace. Jsou předmětem nedávného úniku, za kterým stojí poměrně úspěšný tipér Yogesh Brar. Pokud se informace ukáží jako pravdivé, poutavá by u OnePlus 12 byla (minimálně u jednoho z modelů této řady) například kombinace fotoaparátů.

OnePlus 12

(Engineering config) – 6.7" QHD OLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650)

– 50MP + 50MP (UW) + 64MP (periscope)

– 5,000mAh battery

– 100W charging Launch: December (China) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 25, 2023

Telefon je prý v současné době ve formě inženýrského vzorku a v této podobě má v těle například čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, QHD AMOLED 6,7″ displej se 120Hz frekvencí a baterii s kapacitou 5 000 mAh a podporou 100W rychlého kabelového nabíjení.

OnePlus 12 má údajně tři zadní fotoaparáty: hlavní s rozlišením 50 MPx, ultraširokoúhlý s rozlišením 50 MPx a periscope fotoaparát s rozlišením 64 MPx. Taková kombinace by se objevila u OnePlus poprvé, i když u mateřské společnosti Oppo by to novinka nebyla. Jinak se zatím nezdá, že by došlo k více zajímavým hardwarovým vylepšením.

