Voyo a O2 TV končí, přichází nová streamovací služba Oneplay. Známe české ceny

Oblíbené streamovací platformy Voyo a O2 TV se spojují do jedné nové. Do českých domácností už 10. března vstoupí služba Oneplay, kterou dnes oznámili zástupci Skupiny Nova a O2. Její nejdostupnější balíček bude k dispozici od 199 Kč, v nabídce však nebude chybět ani tarif čtyřikrát dražší.

Nova i O2 si podle tiskové zprávy uvědomují, že Čechy už nebaví přepínat mezi různými streamovacími platformami, které kolikrát platí bez toho, aby je využívali naplno. Za vznikem Oneplay tedy má stát touha nabídnout divákům to nejlepší z televize a streamingu na jednom místě.

Kombinace TV a streamovací platformy

Oneplay slibuje velmi rozmanitou nabídku obsahu, kterou mu možní nabízet údajně technologicky velmi pokročilá platforma. Součástí mají být nejsledovanější TV stanice s možností přetáčet a sledovat pořady až 7 dní po odvysílání i populární obsah TV Nova, který budete moct podobně jako na současném Voyo zhlédnout dříve než v televizi.

Chybět nebudou ani exkluzivity – Oneplay nabídne pokračování seriálů jako Král Šumavy a zazáří i zbrusu novými tituly. Do knihovny se pochopitelně dostanou i dosavadní Voyo Originály.

Co se pak týče sportu, Oneplay potěší přímými přenosy těch nejvýznamnějších lig z celého světa, ať už jde o Ligu mistrů UEFA, MotoGP nebo F1. V nabídce nebude chybět ani MMA. Širší přehled o dění ve světě vašeho oblíbeného sportu si pak snadno udržíte díky týmovým soupiskám a později i detailním statistikám, které najdete přímo v Oneplay. Služba také přinese funkci „AI sport recap“ s krátkými sestřihy zápasů generovanými umělou inteligencí.

Obsah na Oneplay bude možné sledovat i offline a na více zařízeních současně. Omezení se liší dle tarifu. Aplikace bude k dispozici pro Android a iOS, ale také pro Apple TV či Google Chromecast.

Ceník obsahuje 4 tarify

Aby si mohl vybrat opravdu každý, nabídne Oneplay čtyři různé úrovně členství. Nejlevnější balíček „Komfort“ vyjde na 199 Kč měsíčně a jeho předplatitelé obdrží přístup ke knihovně s více než 2 000 filmy a televizními pořady, 55 TV kanálům s možností zpětného sledování až 7 dní a původním Voyo Originálům i novým Oneplay Originálům.

Pro sportovní nadšence bude nejlepší tarif Extra Sport s cenou 599 Kč měsíčně, v rámci něhož půjde sledovat živé sportovní přenosy včetně Tipsport extraligy či Change Ligy, které jsou dostupné pouze na Oneplay.

Kompletní přehled tarifů vypadá takto:

(199 Kč měsíčně) – Nejdostupnější programová nabídka s vybranými prémiovými kanály (55 programů), knihovnou s více než 2 000 filmy a televizními pořady a TV kanály s možností zpětného sledování až 7 dní a výhradním přístupem k původním Voyo Originálům i novým Oneplay Originálům. Extra Zábava (399 Kč měsíčně) – Obsahuje navíc rozšířenou programovou nabídku o kanály z různých žánrů a vybrané sportovní stanice (100 programů). Součástí jsou i knihovny pořadů National Geographic.

(399 Kč měsíčně) – Obsahuje navíc rozšířenou programovou nabídku o kanály z různých žánrů a vybrané sportovní stanice (100 programů). Součástí jsou i knihovny pořadů National Geographic. Extra Sport (599 Kč měsíčně) – Programová nabídka (90 programů), rozšířená o všechny dostupné sportovní kanály a soutěže z Oneplay. Ideální pro sportovní nadšence, s 80 % obsahu zaměřeným na živé sportovní přenosy včetně, Tipsport extraligy a Chance Ligy, které jsou dostupné pouze na Oneplay, dále Ligy mistrů UEFA ATP Tour, F1 a dalších lig a soutěží.

(599 Kč měsíčně) – Programová nabídka (90 programů), rozšířená o všechny dostupné sportovní kanály a soutěže z Oneplay. Ideální pro sportovní nadšence, s 80 % obsahu zaměřeným na živé sportovní přenosy včetně, Tipsport extraligy a Chance Ligy, které jsou dostupné pouze na Oneplay, dále Ligy mistrů UEFA ATP Tour, F1 a dalších lig a soutěží. Maximum (799 Kč měsíčně) – Kombinuje veškerý dostupný obsah ze všech ostatních balíčků včetně kompletního přístupu ke sportu a zábavě (více než 140 programů) s možností sledování až na třech zařízeních současně.

Informace pro stávající předplatitele

Stávajícím předplatitelům Voyo bude jejich uživatelský profil automaticky převeden do Oneplay, migrace postupně proběhne od 10. března. Do nové služby se přihlásí se stejnými údaji jako do té předchozí. Prakticky tak nemusí nic dělat. Generální ředitel TV Nova Daniel Grunt navíc slíbil, že první platba, která vám za Voyo odejde po zavedení Oneplay, bude činit původních 159 Kč.

Zákazníci, kteří mají přístup do O2 TV, budou převedeni postupně. Už od 10. března ale všichni získají do nové služby Oneplay přístup a budou se tak moci sami rozhodnout, kde chtějí svůj oblíbený obsah do samotného termínu migrace sledovat. I zákazníci O2 TV se pohodlně do Oneplay přihlásí původními přihlašovacími údaji.

Jak se na Oneplay těšíte vy?

Zdroj: TZ, Oneplay