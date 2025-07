Elitní desítka na OnePlay! Tyto seriály mají nejvyšší hodnocení a diváci v Česku je milují

Když se nedávno spojily služby O2 TV a Voyo do jedné platformy Oneplay, vytvořila se největší česká streamovací služba s impozantní knihovnou filmů a seriálů. Pro mnohé diváky to znamená příjemnou možnost objevit nové pořady, které by jinak mohli přehlédnout. Rozhodli jsme se proto prozkoumat, které seriály na Oneplay se těší největší popularitě a sestavit žebříček těch nejlépe hodnocených.

1. Metoda Markovič: Hojer (90 %)

Pomyslnou zlatou medaili získává šestidílná minisérie z produkce Voyo Originál, která přináší podrobné svědectví o vyšetřování případu sériového vraha Ladislava Hojera. Jeho zločiny páchal v letech 1978-1981 a otřásly celým Československem. Příběh sleduje legendárního kriminalistu Jiřího Markoviče, který svým lidským přístupem k vyšetřování dokázal získat Hojerovu důvěru a postupně ho přimět k doznání.

Seriál sbírá nadšené reakce díky mimořádným hereckým výkonům Petra Lněničky v roli Markoviče a zejména Petra Uhlíka jako Hojera. Kritici oceňují atmosférické zpracování, citlivé zobrazení temného příběhu a celkový herecký „koncert“. Jeden z diváků na ČSFD dokonce poznamenal, že „kdyby u nás byly nominace na seriálové Oscary, tak jich tento český KLENOT nasbírá hned několik“.

2. Městečko Broadchurch (85 %)

Britská detektivní série s Davidem Tennantem a Olivií Colman v hlavních rolích vypráví příběh vyšetřování vraždy jedenáctiletého chlapce v malém přímořském městečku. Nejde však jen o klasickou kriminálku – seriál mistrovky vykresluje psychologii postav a dopad tragédie na celou komunitu. První série je napínavým hledáním vraha, druhá pak sleduje dramatický soudní proces.

Diváci oceňují především výjimečnou atmosféru, depresivní nádech a dokonalou hudbu, která umocňuje emocionální zážitek. Městečko Broadchurch bylo natolik úspěšné, že inspirovalo i slovenskou adaptaci s názvem Vina (s Tomášem Maštalírem a Gabrielou Marcinkovou), kterou také najdete v nabídce Oneplay.

3. Sex O’Clock (80 %)

Příjemným překvapením mezi českými seriály se stal komediální projekt Sex O’Clock, který byl původně natočen pod značkou Voyo Originál. Hlavním hrdinou je dospívající Adam (Maxmilián Kocek), který se zabývá především svou taneční kariérou a palčivou otázkou, kdy už konečně přijde o panictví. Jeho život se však dramaticky změní, když jeho otec (Jan Révai) přijde s nečekaným odhalením, které otřese celou rodinou.

Recenzenti chválí vtipné dialogy, skvělé herecké výkony i to, že se tvůrci nebáli otevřít moderní témata, která jsou v české televizi stále ještě málo probíraná. Ačkoliv je inspirace britským seriálem Sex Education patrná, Sex O’Clock si našel svůj vlastní hlas a styl. Podle mnohých jde o „nejlepší a nejoriginálnější seriál z dílny Voyo“.

4. SpongeBob v kalhotách (78 %)

Kultovní animovaný seriál o optimistické mořské houbě a jeho přátelích z podmořského městečka Bikini Bottom baví diváky už od roku 1999. SpongeBob pracuje v restauraci rychlého občerstvení Krusty Krab, bydlí v ananasovém domě a s nejlepším kamarádem Patrikem zažívá bláznivá dobrodružství, která jsou plná absurdního humoru.

Ačkoliv je primárně určen dětem, seriál si získal obrovskou fanouškovskou základnu i mezi dospělými, kteří oceňují jeho vtipné narážky a dvojsmysly. Na Oneplay si můžete vychutnat desítky epizod s českým dabingem, což potěší zejména rodiny s dětmi. Je to ideální volba, když potřebujete odlehčenou a pozitivní zábavu.

5. Studna (77 %)

Další originální tvorba z produkce Voyo se umístila na pátém místě. Šestidílná minisérie Studna se vrací k jednomu z nejznámějších kriminálních případů bývalého Československa, který byl v minulosti zpracován i v jednom díle seriálu 30 případů majora Zemana. Jde o tragický příběh rodiny Jelínkových z Vonoklas, který traumatizoval celou zemi.

Tvůrci v čele s režisérkou Terezou Kopáčovou se snažili odvyprávět příběh rodiny na ploše téměř pěti dekád a vysvětlit, co tragédii z roku 1968 předcházelo i co následovalo po ní. V hlavních rolích excelují David Švehlík, Johana Matoušková a Filip František Červenka. Seriál byl natočen po důkladných rešerších, studiu archiválií a rozhovorech s pozůstalými, což mu dodává na autentičnosti.

6. Cardinal (77 %)

Kanadský kriminální seriál přináší mrazivou atmosféru severského thrilleru s vynikajícím hereckým obsazením. V hlavních rolích vystupují Billy Campbell jako detektiv John Cardinal a Karine Vanasse jako jeho parťačka Lise Delorme. Příběh začíná nálezem těla mladé dívky zamrzlého v ledu v opuštěném dole v Ontariu.

Cardinal se inspiruje skandinávskými kriminálkami, ale na rozdíl od nich zůstává přízemní a uvěřitelný. Diváci oceňují především sympatickou ústřední dvojici, autentické zimní scenérie a atmosférické zpracování. „Zima, léto, podzim… a zase zima. Na veselé jaro tu není čas,“ komentuje jeden z fanoušků, což přesně vystihuje ponurou náladu seriálu. Celkem vznikly čtyři série, které adaptují šest knih kanadského autora Gilese Blunta.

7. Jitřní záře (74 %)

Česká minisérie režiséra Dana Wlodarczyka vypráví příběh rodiny, které úřady odeberou dítě kvůli nepatřičnému jménu. „Je to příběh o střetu hodnot,“ vysvětluje sám režisér, který se inspiroval skutečnými událostmi z přelomu milénia, kdy alternativní rodiny často čelily nepochopení ze strany systému.

Seriál pokládá univerzální otázku – kde končí osobní svoboda člověka a kde začíná společenská norma? V hlavních rolích excelují Petra Bučková, Jan Plouhar a Denisa Biskupová. Jitřní záře nabízí citlivý pohled na složité téma a nutí diváky zamyslet se nad tím, zda je vůbec možné žít v dnešní době mimo daný systém.

8. Vina (74 %)

Slovenská adaptace britského seriálu Broadchurch, která sleduje vyšetřování brutální vraždy jedenáctiletého chlapce v malebném městečku Tichý Brod. Případu se ujímá místní policejní kapitánka Elena Mikušová (Gabriela Marcinková) spolu s novým kolegou, majorem Adamem Hanzelem (Tomáš Maštalír), jehož odměřený a sociálně nezručný přístup zpočátku komplikuje spolupráci.

První řada seriálu obsahuje 8 epizod a byla vysílána na jaře 2025. Následovala druhá série, která plynule navázala na události z první řady a zaměřila se na soudní proces s vrahem. Diváci oceňují napínavou atmosféru, kvalitní herecké výkony a postupné odkrývání tajemství, která obyvatelé městečka před ostatními roky skrývali. Podle režiséra je divácké napětí budováno velmi pečlivě: „Divák musí mít pocit, že odhalil podozrivého, no o pár dielov neskôr zistí, že všetko bolo inak.“

9. Alex Rider (68 %)

Britský špionážní thriller pro mladší publikum vypráví příběh čtrnáctiletého Alexe, který se po smrti svého strýce stane agentem tajné jednotky britské informační služby MI6. V první sérii se infiltruje do speciální školy na vrcholku hory Point Blanc, která má za úkol převychovat nezvladatelné potomky z bohatých rodin.

Seriál je adaptací knižní série Anthonyho Horowitze a vyniká působivou akční choreografií a napínavou atmosférou. Často bývá srovnáván s filmovou sérií Kingsman, ale recenzenti oceňují, že zůstává více při zemi a nabízí realističtější pohled na svět špionáže. V hlavní roli se představil Otto Farrant, který si získal sympatie diváků svým přesvědčivým výkonem.

10. Comeback (66 %)

Kultovní česká komediální série o bývalé hudební hvězdě Tomáši Pacovském (Tomáš Matonoha), který se pokouší uživit svého bratra Ozzáka a dceru Ivu prodejem cédéček. Pomáhá mu v tom jeho věrná fanynka a nyní zaměstnankyně Marcelka, které Ozzák říká Mamba, a další svérázné postavy z jejich okolí.

Comeback se stal fenoménem díky brilantním dialogům, nezapomenutelným hláškám a charismatickým výkonům herců. Ačkoliv byl původně natočen pro TV Nova, díky streamování získal novou generaci fanoušků, kteří oceňují jeho nadčasový humor. Teď si všechny série můžete vychutnat na Oneplay.

Co je Oneplay a jak vzniklo?

Streamovací služba Oneplay vznikla v březnu 2025 fúzí dvou populárních platforem – Voyo od TV Nova a O2 TV. Spojením těchto služeb se vytvořila největší česká streamovací platforma, která kombinuje to nejlepší z obou světů – exkluzivní původní tvorbu, širokou nabídku sportovních přenosů, živé televizní vysílání a bohatou knihovnu filmů a seriálů v češtině.

Oneplay nabízí několik tarifních plánů, od základního balíčku Komfort (199 Kč měsíčně) s 55 programy až po prémiový balíček Maximum (799 Kč měsíčně) se 142 kanály. Službu lze sledovat na různých zařízeních – od chytrých televizí přes mobilní telefony a tablety až po počítače, což poskytuje divákům maximální flexibilitu.

A co vy? Které z těchto seriálů jste už viděli a které plánujete sledovat?

Zdroj: ČSFD, vlastní