Obrat o 180 stupňů. Mobily Galaxy S9 a Note 9 prý One UI 2.1 nedostanou

Přesně před dvaceti dny jsme vás informovali o tom, že administrátoři jihokorejské stránky s podporou pro Samsung telefony zmínili seznam telefonů, které by měly obdržet update na One UI 2.1. Tuto nejnovější verzi oblíbené nadstavby měla už při vstupu na trh série Galaxy S20 a také ohebný telefon Z Flip. Dál ji měly podle webu obdržet i starší vlajkové telefony. Konkrétně Samsung Galaxy S10, Note10, S9 a Note 9. Stejná stránka však nyní přišla s tím, že posledních dvou se to týkat nebude. Galaxy S9 a Note 9, tedy telefony z roku 2018, mají smůlu a update na One UI 2.1 nedostanou.

Na stejném webu, ale od jiného zástupce firmy, se objevila informace před pár hodinami. V budoucnu by k aktualizaci mohlo teoreticky dojít i u zmíněných přístrojů i přes tuto zprávu, ale teď už to moc vesele nevidíme. Hlavně s přihlédnutím k tomu, jaký má Samsung aktuálně nastavený strop pro zpětné updaty. Zatímco před několika dny tedy svitla pro majitele “devítkových” vlajkových lodí naděje, teď je oficiálně pryč. Otázkou samozřejmě zůstává, jak moc by byla pro Galaxy S9 a Note 9 aktualizace na One UI 2.1 zásadní. Některé softwarové novinky jsou svázány s nejmodernějším hardwarem, takže můžeme jasně vyloučit třeba přepínání na 120Hz frekvenci displeje a zpět. Naopak se dalo očekávat zpřístupnění zoomování obrazovky nebo podpora technologie Quick Share pro jednoduchý přenos souborů mezi telefony. Poslední nadstavba disponuje také několika novými funkcemi pro focení a natáčení.

Máte “devítkový” Samsung? Těšili jste se na One UI 2.1?

Zdroj: GSMArena