Google bude důsledněji hlídat, proč chtějí aplikace znát polohu uživatelů

V jednom z posledních příspěvků na blogu pro vývojáře americký Google autory aplikací informoval o tom, že bude do budoucna více hlídat jejich požadavky na geografické umístění uživatelů. Firma v prohlášení zmiňuje již platné novinky z Androidu 10 a popisuje také nově chystaná opatření, která se objeví mimo jiné ve verzi 11. Uživatelé by měli být do budoucna obecně více chráněni před zbytečnou evidencí jejich pohybu. Současný desátý Android například umožňuje lidem povolit aplikaci sledování polohy jen pro období, kdy je zapnutá. Ze statistik Googlu vychází, že tuto možnost zvolili uživatelé ve více než polovině případů. To potvrzuje názor, že lidé mají zájem digitálním nástrojům práva omezovat. Nová pravidla, kterými se musejí vývojáři aplikací řídit, mají být v omezení sledování polohy ještě přísnější.

Rozhodovat budou odpovědi na čtyři otázky

V novém systému se má například objevit možnost udělit právo zjistit polohu jen jednorázově. Tedy pouze pro jedno spuštění aplikace. Jakmile ji uživatel zavře, povolení ztratí platnost. Google ale pracuje na tvrdších pravidlech pro všechny stávající aplikace i pro starší verze systému. “Zjistili jsme, že mnoho aplikací žádá povolení sledovat polohu na pozadí. Přitom to ale pro svou správnou funkčnost vůbec nepotřebují. Stačí jim, když je poloha zapnutá při aktivním používání aplikace,” vysvětluje firma na svém blogu. Google se tedy bude během letošního roku v rámci nových pravidel pro vývojáře nově ptát na čtyři zásadní otázky:

Má funkce význam pro uživatele?

Budou uživatelé očekávat, že aplikace chce sledovat polohu na pozadí?

Je funkce důležitá pro primární poslání aplikace?

Může aplikace poskytnout stejnou službu bez sledování polohy?

Odpovědi na tyto otázky budou hledat přímo zaměstnanci Googlu. Jak by mohly konkrétní případy vypadat? Pokud má aplikace například za úkol evidovat pohyb člověka a být připravená pro jeho nalezení v případě nouze, povolení pochopitelně dostane. To platí také pro sociální sítě, ve kterých je sledování polohy na pozadí užitečné pro hledání přátel v okolí. Naopak nástroj pro vyhledávání nejbližší kamenné prodejny nemá důvod sledovat polohu uživatelů, jestliže není zapnutý. Nová omezení pro sledování polohy by se měla v pravidlech pro vývojáře objevit v dubnu. Do listopadu bude probíhat testování a připomínkování.

