Okamžitý přepis pro hovory míří do starších Pixelů a dalších mobilů

Funkce Okamžitý přepis, která fantastickým způsobem pomáhá neslyšícím uživatelům chytrých telefonů a lidem v rušném prostředí, zamířila s příchodem mobilu Google Pixel 4a i přímo do prostředí telefonních hovorů. Přijímaný hlas dokáže jednoduše a celkem spolehlivě převádět na text, takže není úplně nutné, aby příjemce sdělení slyšel výstup ze sluchátka. Google také oznámil, že funkce zamíří i do starších Pixel telefonů. A dá se očekávat, že také do mobilů dalších značek, které ji mají ve své základní podobě. Podpora pro Okamžitý přepis obsluhující i telefonní hovory se už objevila například u přístrojů Pixel 3XL a Pixel 3a.

The option to use Live Caption over phone calls now shows up on my Pixel 4. This feature first launched with the Pixel 4a. I was wondering when this would start to roll out for other Pixel phones! pic.twitter.com/GgwEg8jkRH

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 25, 2020