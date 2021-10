Užitečnou apku Okamžitý přepis čeká podstatné vylepšení

Šikovný kompenzační nástroj Okamžitý přepis, který má za úkol zejména lidem s problematickým sluchem převádět řeč a jiné zvukové vstupy na text, se podle nově odhalených zmínek v kódu dočká velmi podstatné změny. Aplikace s více než stovkou milionů stažení v tuto chvíli převádí do psané podoby například mluvení, upozorňuje na různé významné zvuky v domácnosti (třeba domovní zvonek), vnímá uživatelem definovaná slova nebo jeho jméno. Novinkou je, že zatímco doposud nástroj vyžadoval připojení k internetu, nově by měl fungovat i offline.

Zmínky o tomto nápadu se objevily ve verzi 4.6 aplikace Okamžitý přepis. Google podle všeho plánuje, že budeme moci používat jednotlivé jazyky podobně jako u jeho překladače. To znamená, že ty zvolené, jejichž kompletní balíčky si předem stáhneme do mobilu, půjdou následně využívat i offline. Vývojáři zatím práci na této novince oficiálně neoznámili a není ani jasné, kdy se objeví v ostrém vydání. S verzí 4.6 dorazil do aplikace mimo jiné i nový vizuální styl Material You.

