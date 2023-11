Google pravidelně sází na perspektivní startupy a často tak následuje investiční kroky společnosti Amazon. V posledních letech je cílem investic právě umělá inteligence. Jedním z nejznámějších příkladů tohoto trendu se stal OpenAI, ale nyní se na scéně objevuje nový hráč, který by mohl zamíchat kartami. Claude 2 firmy Anthropic, nový konkurent v oblasti AI, přichází na trh s podporou dvou technologických gigantů – Google a Amazon.

Google již dříve investoval 550 milionů dolarů a nyní investuje další 2 miliardy dolarů. Amazon v září zveřejnil, že investoval 4 miliardy dolarů. Zajímavým zvratem v příběhu Anthropicu je, že byl založen bývalými manažery OpenAI, kteří opustili společnost kvůli neshodám ohledně bezpečnostních opatření v AI. Tyto mozky, které kdysi stály u zrodu ChatGPT, nyní staví AI, která by mohla převzít štafetu.

Claude není jen klasická AI, je postavena na základech Constitutional AI – systému, který ji řídí etickými pravidly a zásadami. Díky tomu dokáže vybírat odpovědi, které se vyhýbají nežádoucím tendencím. S novými regulacemi a stále rostoucí potřebou bezpečných a etických AI řešení. Anthropic se snaží ukázat, že svět AI se může začít ubírat lepším směrem.

🚨GOOGLE IS INVESTING 2 BILLION IN ANTHROPIC RIGHT AFTER AMAZON INVESTED 4 BILLION🤖

Anthropic AI, the creators of the ChatGPT competitor Claude, has raised another 2 Billion from Google shortly after a 4 Billion dollar injection from Amazon that began in September.

The… pic.twitter.com/px2ksqPKHy

— Quinton Newman (@QFromDaaS) October 30, 2023