Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že byl v beta verzi systému Android 12L spatřen ohebný telefon od Googlu. Nyní přichází web 9to5google s dalšími zajímavými informacemi a to o cenách a potenciálním názvu produktu.

Google Pixel Notepad bude levnější než Samsung

Podle jejich zdroje by zařízení mohlo dostat název Google Pixel Notepad, přičemž se uvažovalo také o názvu Google Pixel Logbook. Stejný člověk se prý zmínil také o ceně, která bude překvapivě nízká. Nehovořilo se sice o žádné konkrétní částce, ovšem měl by stát méně, než Samsung Galaxy Z Fold3, který má v USA cenovku 1799 dolarů, tedy asi 38 500 korun bez daně. Co se týče dostupnosti, ohebný mobil by měl být zprvu dostupný pouze v USA, ovšem časem se dostane i do ostatních zemí.

Hardwarová výbava by měla zůstat slušná, pohánět jej bude čipset Google Tensor, ačkoliv se nedočkáme stejných fotoaparátů jako u řady Google Pixel 6. Namísto toho dostaneme 12,2Mpx hlavní snímač, který je součástí předloňských mobilů od Googlu.

Jak se těšíte na ohebný mobil od Googlu?

Zdroj: 9to5google.com, Waqar Khan