Patentová vábnička od Googlu: Neviditelný foťák v ohebném Pixelu?

Nizozemskému serveru Lets Go Digital, který je proslulý objevováním patentů nejrůznějších společností a značek, vylovil před pár hodinami velmi zajímavé dokumenty, jejichž autorem je samotný Google. A chystá podle nich sofistikovaný systém pro neviditelnou přední kameru, tedy objektiv ukrytý pod zobrazovací vrstvou displeje mobilu. Patent podaný vloni na podzim počítá s důmyslným překlápěcím panelem, který by pod obrazovkou směroval “zrcadlo” buď na signál obrazu, nebo na objektiv fotoaparátu. Na příklad se můžete mrknout do animovaného obrázku. Odvážné spekulace pak tvrdí, že by neviditelný foťák mohl obohatit chystaný ohebný telefon Google Pixel.

Po kliknutí se spustí animace...

Je krajně nepravděpodobné, že tento typ objektivu strčí Google do nejbližšího Pixelu 6. Tím pádem pak přichází v úvahu asi jen rok 2022, kde už se dají očekávat kreativnější věci. Zmíněný patent by mohl být aplikován u Pixelu 7, nebo právě u mobilu s flexibilní obrazovkou. Ohebný Pixel plus neviditelný foťák by jistě byla poutavá kombinace. Nicméně v tomto směru velmi pravděpodobně předběhne americkou firmu korejský Samsung. Objektiv schovaný za flexibilním displejem mají být podle spekulací lákadla nového Galaxy Z Fold3.

Jak zatím vnímáte pokusy o neviditelný foťák pod displejem?

Zdroj: LetsGoDigital