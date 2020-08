Google podle uniklých informací neodolá trendům a vyrobí ohebný Pixel

Ve stejnou chvíli, kdy byl představován nový mobil Pixel 4a, Googlu údajně unikly dokumenty odkazující na nové telefony Pixel pro nadcházející měsíce. Lépe řečeno se objevily plány na vývoj systému Android pro nové mobily, ze kterých se dají vyčíst základní informace o chystaných telefonech. A to i se souvisejícími přezdívkami. Například zatím neoznámený Pixel 5a je zde uveden (jako už i na jiných místech) jako “barbette”. Další tři zařízení nesou označení “raven”, “oriole” a “passport.” První dva by měly údajně ukrývat modely Pixel 6, ale není to úplně jisté. U třetího názvu je ale přímo zmíněno, že by mělo jít o ohebný Google Pixel, což je velmi zajímavá spekulace.

Všechny tři tyto tajemné přístroje u sebe mají časovou značku Q4 2021, takže by se měly objevit na konci příštího roku. Za tu dobu tedy Google skutečně může ohebný Pixel vyvinout a nachystat pro masivní výrobu. U výše zmíněného modelu 5a je pak uvedeno Q2 2021. K výrobě případného ohebného telefonu se dříve v roce 2019 vyjádřil šéf Google divize pro výrobu mobilů Mario Queiroz. Tehdy řekl, že zatím není praktický důvod si flexibilní mobil kupovat. A že jde jen o zajímavost, kterou někteří chtějí vlastnit. Současné spekulace nicméně hovoří o tom, že Google skutečně ohebný Pixel chystá. Případně pro něj alespoň zvažuje vyvíjet systém. Uvidíme, jestli se to nakonec potvrdí.

Měl by Google zkusit vyrobit ohebný telefon?

Zdroj: 9to5