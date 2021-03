První oficiální render OnePlus Watch se dnes objevil na sociálních sítích. Hodinky na první pohled ukazují až přílišnou podobnost s řadou Samsung Galaxy Watch Active, která je na trhu již několik let.

Oficiální render OnePlus Watch

Chytré hodinky OnePlus Watch nebudou disponovat systémem Wear OS, to už víme. Vypadá to, že OnePlus do hodinek nasadí svůj vlastní systém, který se má v některých ohledech systému Tizen velice podobat. Jako první s renderem přišel YouTube kanál Unbox Therapy, později však tweet sdílel oficiální účet firmy OnePlus. Máme tedy téměř stoprocentní jistotu, že právě takto budou nové hodinky vypadat.

Watch out! We've got a lot more to show on March 23 👀 https://t.co/xpsgV8hk9k — OnePlus 5 (@oneplus) March 19, 2021

Jak můžeme vidět, hodinky budou disponovat silikonovým řemínkem, ačkoliv je možné že vyjdou ve více různých variantách. Pro ovládání kromě displeje poslouží také dvě tlačítka po stranách. OnePlus Watch mají být oficiálně představeny již 23. března vedle telefonů řady OnePlus 9.

Jak se vám líbí hodinky od OnePlus?