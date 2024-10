Google plánuje zavést technologii RCS na chytré hodinky s Wear OS

Bude stačit stáhnout si na ně aplikaci a můžete rázem odložit mobil

Nová aktualizace naznačuje, jak vše bude fungovat

Mezi uživateli roste obliba různých druhů „kecálků“, tedy aplikací umožňujících jak odesílání zpráv a obrázků, tak i volání nebo videohovory. Klasické SMS za nimi zůstávají hodně pozadu. Ale přesto je ještě řada lidí využívá. A díky modernímu standardu RCS (Rich Communication Services) neboli rozšířené komunikační služby je jejich odesílání a přijímání pro řadu uživatelů mobilů příjemnější.

Standard RCS v posledních měsících hodně prosazuje Google. Apple se přidal letos v létě, kdy spolu s představením iOS 18 přislíbil také podporu RCS v aplikaci iMessage. Ale Google nyní hodlá zajít ještě dál – plánuje zavést RCS do chytrých hodinek s operačním systémem Wear OS.

Až tato změna nastane, bude to pro majitele chytrých hodinek znamenat jediné – budou moci přijímat a odesílat zprávy z chytrých hodinek, a to aniž by u sebe měli svůj mobil. Stačit by měla Wi-Fi nebo LTE a aplikace Zprávy Google. Mobilní telefon ale přesto bude pro vše esenciální, jelikož zprávy stále budou přijímány primárně přes něj (a to díky zrcadlení aplikace Zprávy Google z mobilu na hodinky).

Není zřejmé, kdy přesně tato novinka přijde. Server Android Authority zatím objevil ve Zprávách Google v20240926 beta část kódu, která předpovídá zavedení RCS na chytré hodinky.

Google ještě nezveřejnil, jestli pro příjem RCS zpráv na hodinkách nastaví nějaká omezení ani jestli bude nutné spárovat je s daným účtem Google.

Uvítali byste možnost RSC zpráv na chytrých hodinkách?

Zdroje: Android Authority, GSMArena