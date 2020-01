Obchod Play představuje novou sekci, usnadní správu a editaci recenzí

Recenze jsou šikovným nástrojem, díky kterému si lze celkem snadno vytvořit obrázek o funkcionalitě a kvalitách určité aplikace nebo hry. Jsou tedy důležité nejen pro uživatele, ale i vývojáře, kterým mohou pomoci se šířením daného nástroje. Obchod Play proto nyní začíná testovat novou sekci, jež usnadní správu doposud napsaných recenzí i tvorbu těch nových.

Obchod Play a přehledné uživatelské recenze

K recenzím se dostanete přes menu obchodu po vstupu do sekce „Moje aplikace a hry“. Kde by se v záložce „Nainstalováno“ měla objevit nová volba „Recenze“. Ta se dále větví na dvě záložky. První z nich obsahuje výpis aplikací a her nainstalovaných na vašem zařízení, ke kterým jste doposud nenapsali žádný komentář, nebo jim neudělili hodnocení. Druhá pak zobrazuje seznam aplikací, ke kterým již Obchod Play vaše recenze zobrazuje.

Nová sekce tak může recenzentům napomoci k udržení přehledu o tom, kde všude již svůj názor sdíleli a kde naopak stále chybí. Zároveň se jedná o mnohem snazší cestu pro případné doplnění, nebo jinou editaci nabytých poznatků. Sekce recenze je prozatím ve fázi testování a není známo, kdy ji Obchod Play začne nasazovat globálně.

Využijete nové uspořádání, nebo recenze nepíšete?

