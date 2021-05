Tip pro Obchod Play: Jak mít hry, aplikace nebo funkce dřív než ostatní?

Mít předběžný přístup k celým aplikacím či hrám a dostat se k funkcím hned v první možné vlně. Dřív než mnozí ostatní. Zní to lákavě? Nejen pro novináře či recenzenty je tato možnost pochopitelně velmi zajímavá. Ať už chcete vývojářům pomoci jejich dílo otestovat před vydáním či na jeho startu, nebo prostě jen máte nutkání být u všeho jako první, u spousty aplikací a her tuto možnost najdete. A to samozřejmě i přímo v databázi Obchod Play, ke které vám teď ukážeme způsoby, jak si takzvaný předběžný přístup ke hře nebo zařazení do beta testování aplikace zařídit.

Nejprve je potřeba si vyjasnit některé pojmy. Například “beta testování” se dá obecně rozdělit na uzavřené a otevřené (veřejné). V případě toho prvního musíte být zařazení do vybrané skupiny a exkluzivní přístup k nové aplikaci nebo funkcím pak vede například přes neveřejný odkaz a někdy i .apk soubor uložený mimo Obchod Play. U veřejné beta verze (která je v případě aplikací předmětem tohoto návodu) si vývojáři málokdy vedou seznam přihlášených a při testování se mohou zájemci hlásit i odhlašovat libovolně. Někdy je ale limitující maximální počet uživatelů, kteří se veřejného testování mohou účastnit. To je u aplikací individuální.

Pojmem “předběžný přístup” se pak myslí registrace, kterou uživatel / zájemce provede u konkrétní hry. Stejně se jmenuje i celá sekce u her v Obchodě Play. Uživatel, který se takto přihlásí, může očekávat dva výsledky. Předem provedená registrace mu může poskytnout exkluzivní vstup do hry před všemi ostatními (v rámci zátěžového testu, vychytávání much atd.), nebo si prostě jen bez starostí zajistí instalaci hry v okamžiku, kdy vyjde. A jak se tedy do zmíněných skupin dostat rovnou z mobilu?

Předběžný přístup a beta testování přes Obchod Play

Předběžný přístup ke hře

Otevřete Obchod Play

Na kartě Hry najděte sekci Hry s předběžnou registrací

Vyberte konkrétní hru

Klepněte na Předběžně registrovat (PS: Se zaškrtnutím políčka “Chci zasílat oznámení…” opatrně, povede k zasílání nabídek e-mailem)

V případě zájmu potvrdit Nainstalovat, až bude dostupná, jinak bude jen informováni o vydání

Na stejném místě je možné i zrušit registraci

Vstup do beta programu aplikace

Otevřete Obchod Play

Klepněte na ikonu vašeho profilu (vpravo nahoře)

Otevřete Moje aplikace a hry

Klepněte na název vybrané aplikace

Klepněte na Zapojit se do programu testování beta verze (nemusí být dostupné, případně může být plno)

Systém vás zařadí do skupiny a možná se rovnou stáhne nová verze aplikace

Pokud budete chtít beta testování aplikace ukončit, můžete to opět provést přímo z karty vybrané aplikace. Přehled všech položek, u kterých jste do beta programu zařazení, najdete ve vašem profilu v sekci Moje aplikace a hry na kartě Beta.

U kterých aplikací a her máte o předběžné přístupy zájem?