Obchod Play využívá uživatelské zájmy k doporučování obsahu

Preference si brzy budeme moct sami přizpůsobit pro hry i aplikace

Pomůže k tomu nový nástroj Interests, který poodhalil čerstvý únik

Obchod Play se už nyní, co se nabízení aplikací a her týče, snaží co nejvíce přizpůsobit vašim zájmům. Nadcházející nástroj mu však umožní zobrazovat ještě relevantnější obsah, než tomu bylo doposud. Nebude přitom zcela závislý na algoritmu, jenž pouze odhaduje, ale přímo na uživatelské volbě.

Uznávanému dataminerovi vystupujícímu pod jménem AssembleDebug se ve spolupráci s portálem Android Authority podařilo upozornit na připravovanou funkci s označením „Interests“ (Zájmy). Přestože ještě není zcela jasné, jak bude fungovat, nalezené signály nám mohou dát určitou představu.

Funkce Interests umožní uživatelům Obchodu Play spravovat, jaký typ obsahu chtějí na platformě vídat. Preference si půjde přizpůsobit zvlášť pro hry a aplikace, neboť je jasné, že se budou pro obě kategorie významně lišit. Zájmy se pravděpodobně promítnou do stránky Pro vás.

Jaké konkrétní zájmy si budeme moct nastavit zatím prozrazeno nebylo. Osobně bych si tipnul, že nám Obchod Play nabídne seznam nejrůznějších žánrů a kategorií, z nichž si zvolíme své favority. Z mé strany ale jde pouze o spekulaci a na bližší detaily si ještě musíme chvíli počkat.

Líbí se vám, jakým směrem se ubírá Obchod Play?

Zdroj: Android Authority