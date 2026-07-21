Obchod Play čeká revoluce, velké tabu padlo v USA. Budeme z toho profitovat i u nás?

  • Obchod Play je hlavním zdrojem aplikací pro Android
  • Na základě rozhodnutí soudu v USA však dostane plnohodnotnou konkurenci
  • Změní se něco i u nás, potažmo celé Evropě?

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Vašek Švec
Vašek Švec
21.7.2026 14:00
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Obchod Play alternativní app store
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Google na domácí půdě spouští historický program Play Catalog Access, kterým po prohraném soudu s Epic Games otevírá svůj Obchod Play konkurenci. Do největšího obchodu s aplikacemi na Androidu tak může zamířit nejen samotný Epic ale i obři jako Microsoft nebo Amazon. Jaká je současná situace u nás a co tato americká revoluce přesně obnáší?

Obchod Play zasáhne zlom ve při s Epicem

Na základě předběžného opatření federálního soudu ve sporu se společností Epic Games spustí Google od 22. července Google takzvaný „Play Catalog Access Program“. Ten umožní nejen prosté stažení konkurenčních obchodů s aplikacemi přímo z Obchodu Play. Soud v rámci předběžného opatření zašel mnohem dál a Google tak má povinnost zpřístupnit konkurenčním obchodům kompletní katalog aplikací a her v Obchodě Play.

Epic Games Store Android

Alternativní obchody tak budou moci nabízet stejné Android aplikace jako Google Play, přičemž samotné finální stažení a transakce proběhne na pozadí skrze infrastrukturu Googlu. Samotní vývojáři však mají možnost zobrazení svých aplikací v alternativních obchodech zakázat. Ze strany Google jsou pak pravidla nastavena tak, že vlastník každého alternativního obchodu musí uhradit vstupní poplatek 5 000 dolarů a projít bezpečnostní prověrkou. Poté jsou poplatky nastaveny na dalších 5 tisíc dolarů každý rok. Alternativní obchody pak musejí být otevřeny všem vývojářům a míra instalace škodlivého softwaru v nich nesmí překročit 1 % ze všech instalací.

Jak je na tom Evropa?

Toto rozhodnutí amerického soudu se vztahuje výhradně na USA a ve zbytku světa, včetně EU se momentálně nic nemění. Nicméně právě v rámci EU byla dlouhodobě situace pro alternativní obchody v Androidu výrazně jednodušší. Na základě DMA (Akt o digitálních trzích) je totiž uživatelům umožněn takzvaný „sideloading“, neboli ruční instalace .apk souborů a to včetně alternativních obchodů.

Obchod Play

Také někteří výrobci, jako například Xiaomi, Oppo či Samsung zde mohou ve svých telefonech dodávat předinstalovaný alternativní obchod s aplikacemi. Volnější pravidla zde platí také v tom, že zde vývojáři aplikací mohou nabízet alternativní platební metody a ne jen striktně přes Google Play. Zrovna tak mohou vývojáři v daných aplikacích odkazovat například na vlastní webové stránky, kde mohou stejnou službu či předplatné nabízet za nižší cenu, než přes Google Play.

Dle dostupných informací, minimálně prozatím, Evropská komise žádné podobné rozhodnutí jako v USA nechystá. Nicméně vstup alternativních obchodů do Obchodu Play a sdílení aplikací napříč obchody zní jako další krok k otevřenějšímu Androidu a boji proti monopolu, který právě Evropská komise dlouho vede. Pro uživatele by to znamenalo mnohem snazší a především bezpečnější cestu k alternativám ke Google Play. Nechme se tedy překvapit, zda se podobného komfortu dočkáme pod hlavičkou DMA také my.

Využíváte nějaký alternativní obchod s aplikacemi na Androidu?

Zdroje: 9to5google.com, AndroidHeadlines.com

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O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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