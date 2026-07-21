Obchod Play čeká revoluce, velké tabu padlo v USA. Budeme z toho profitovat i u nás? Hlavní stránka Zprávičky Obchod Play je hlavním zdrojem aplikací pro Android Na základě rozhodnutí soudu v USA však dostane plnohodnotnou konkurenci Změní se něco i u nás, potažmo celé Evropě? Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 21.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Google na domácí půdě spouští historický program Play Catalog Access, kterým po prohraném soudu s Epic Games otevírá svůj Obchod Play konkurenci. Do největšího obchodu s aplikacemi na Androidu tak může zamířit nejen samotný Epic ale i obři jako Microsoft nebo Amazon. Jaká je současná situace u nás a co tato americká revoluce přesně obnáší? Obchod Play zasáhne zlom ve při s Epicem Na základě předběžného opatření federálního soudu ve sporu se společností Epic Games spustí Google od 22. července Google takzvaný „Play Catalog Access Program“. Ten umožní nejen prosté stažení konkurenčních obchodů s aplikacemi přímo z Obchodu Play. Soud v rámci předběžného opatření zašel mnohem dál a Google tak má povinnost zpřístupnit konkurenčním obchodům kompletní katalog aplikací a her v Obchodě Play. Alternativní obchody tak budou moci nabízet stejné Android aplikace jako Google Play, přičemž samotné finální stažení a transakce proběhne na pozadí skrze infrastrukturu Googlu. Samotní vývojáři však mají možnost zobrazení svých aplikací v alternativních obchodech zakázat. Ze strany Google jsou pak pravidla nastavena tak, že vlastník každého alternativního obchodu musí uhradit vstupní poplatek 5 000 dolarů a projít bezpečnostní prověrkou. Poté jsou poplatky nastaveny na dalších 5 tisíc dolarů každý rok. Alternativní obchody pak musejí být otevřeny všem vývojářům a míra instalace škodlivého softwaru v nich nesmí překročit 1 % ze všech instalací. Jak je na tom Evropa? Toto rozhodnutí amerického soudu se vztahuje výhradně na USA a ve zbytku světa, včetně EU se momentálně nic nemění. Nicméně právě v rámci EU byla dlouhodobě situace pro alternativní obchody v Androidu výrazně jednodušší. Na základě DMA (Akt o digitálních trzích) je totiž uživatelům umožněn takzvaný „sideloading“, neboli ruční instalace .apk souborů a to včetně alternativních obchodů. Také někteří výrobci, jako například Xiaomi, Oppo či Samsung zde mohou ve svých telefonech dodávat předinstalovaný alternativní obchod s aplikacemi. Volnější pravidla zde platí také v tom, že zde vývojáři aplikací mohou nabízet alternativní platební metody a ne jen striktně přes Google Play. Zrovna tak mohou vývojáři v daných aplikacích odkazovat například na vlastní webové stránky, kde mohou stejnou službu či předplatné nabízet za nižší cenu, než přes Google Play. Dle dostupných informací, minimálně prozatím, Evropská komise žádné podobné rozhodnutí jako v USA nechystá. Nicméně vstup alternativních obchodů do Obchodu Play a sdílení aplikací napříč obchody zní jako další krok k otevřenějšímu Androidu a boji proti monopolu, který právě Evropská komise dlouho vede. Pro uživatele by to znamenalo mnohem snazší a především bezpečnější cestu k alternativám ke Google Play. Nechme se tedy překvapit, zda se podobného komfortu dočkáme pod hlavičkou DMA také my. Využíváte nějaký alternativní obchod s aplikacemi na Androidu? Zdroje: 9to5google.com, AndroidHeadlines.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024