Oakley Meta chytré brýle nikdy nebyly levnější! Mají 3K rozlišení a unikátní polarizované čočky

Chytré brýle Meta Oakley HSTN zlevnily z původních 18 990 Kč na 12 990 Kč – druhá sleva za měsíc Mají 12MPx fotoaparát, polarizované Prizm čočky a Meta AI asistenta Nabízejí lepší stabilizaci videa a delší výdrž než Ray-Ban Meta Jakub Kárník Publikováno: 22.12.2025 20:00 Meta po úspěchu Ray-Ban Meta přidala další kolekci – tentokrát v kabátě legendárního Oakley. Meta Oakley HSTN smart glasses v limitované edici k 50. výročí značky právě zlevnily z původních 18 990 Kč na 12 990 Kč. Před měsícem stály 13 990 Kč, teď je další sleva. Jenže Ray-Ban Meta stojí od 7 990 Kč a nabízejí skoro totéž. Stojí ta investice za to? Co dostanete za těch 13 tisíc Na první pohled jde o stylové sportovní sluneční brýle Oakley se zlatými detaily a polarizovanými čočkami Prizm 24K. Uvnitř ale běží celý ekosystém: 12MPx ultraširokoúhlý fotoaparát se zorným polem 100°, pět mikrofonů pro čisté nahrávání, Bluetooth reproduktory a 32 GB paměti na přibližně 1 000 fotografií nebo 100 krátkých videí. Hlavní lákadlo je hands-free focení – stačí říct „Hej, Meta" nebo klepnout na brýle a fotíte nebo natáčíte, aniž byste vzali telefon do ruky. To se hodí při sportu, na cestách nebo kdykoli potřebujete obě ruce volné. Integrovaný Meta AI asistent odpovídá na otázky, kontroluje počasí nebo doporučuje turistické trasy, avšak k jeho zprovoznění budete potřebovat VPN a nefunguje v češtině. Baterie vydrží až 8 hodin, nabíjecí pouzdro prodlužuje výdrž až na 48 hodin. Certifikace IP54 znamená ochranu proti postříkání vodou, ale do vody s nimi nechoďte. Prizm čočky jsou magické, ale video pořád není dokonalé Nejpůsobivější jsou polarizované čočky Prizm 24K. Recenzenti je popisují jako „pohled do světa ze Studio Ghibli filmu" – tráva vypadá zeleněji, barvy jsou živější a teplejší. Prizm technologie zesiluje kontrast a odhaluje detaily, které běžné čočky zatemní. Srovnání s Ray-Ban Meta je brutální – zatímco základní čočky poskytují slušné ztmavení, Prizm 24K nabízí výrazně lepší ochranu proti slunci a zároveň zvýrazňují detaily terénu. Druhá velká výhoda je lepší stabilizace videa. Meta využívá 3K rozlišení kamery k lepší stabilizaci při 1080p výstupu, což funguje skvěle – zásadní upgrade oproti Ray-Ban Meta, kde video při běhu výrazně poskakuje. Baterie vydrží o 60 % déle než u Ray-Ban Meta, což v praxi znamená zhruba hodinu až dvě navíc. To ale pořád není celodenní výdrž při intenzivním použití. Fotky se nezlepšily a sedí hůř při cvičení Přestože Meta Oakley HSTN mají 3K rozlišení kamery, kvalita fotografií se oproti Ray-Ban Meta výrazně nezlepšila. Najdete méně kompresních artefaktů a trochu ostřejší snímky, ale rozdíl není tak markantní, aby to ospravedlňoval vyšší cenu. Meta používá vyšší rozlišení hlavně pro stabilizaci videa, nikoliv pro lepší fotky. Dalším problémem je pohodlí při intenzivním cvičení – brýle mají rovné pacičky bez gumového polstrování, takže při cvicích mohou sklouzávat. Ray-Ban Meta drží lépe díky zakřiveným nožičkám. Za 12 990 Kč dostáváte limitovanou edici s lepší stabilizací videa, o 60 % lepší baterií a Prizm čočkami. Problém je v tom, že Ray-Ban Meta smart glasses stojí od 7 990 Kč a nabízejí 90 % stejných funkcí. Oakley přidávají hlavně ty Prizm čočky a stabilizaci. Meta navíc pravidelně aktualizuje software zdarma. Vyzkoušili byste chytré brýle s kamerou a Meta AI asistentem?