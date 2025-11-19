TOPlist

Chytré brýle Oakley Meta nikdy nebyly levnější! Dělají parádní videa a lákají na polarizované čočky

  • Brýle Meta Oakley HSTN zlevnily z 18 990 Kč na 13 990 Kč – sleva 5 000 Kč na limitovanou edici k 50. výročí Oakley
  • Brýle mají 12MPx fotoaparát, polarizované Prizm čočky, Meta AI asistenta a výdrž až 8 hodin
  • Nabízí lepší stabilizaci a výdrž než druhá generace brýlí Ray-Ban Meta

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
19.11.2025 10:00
Ikona komentáře 0
meta oakley jpg

Chytré brýle přestávají být sci-fi. Meta po úspěchu Ray-Ban Meta přidává další kolekci – tentokrát v kabátě legendárního Oakley. Meta Oakley HSTN smart glasses v limitované edici k 50. výročí značky právě zlevnily z 18 990 Kč na 13 990 Kč na Alze. To je sleva 5 000 korun, ale pořád jde o výrazně dražší produkt než základní Ray-Ban Meta za 8-10 tisíc. Stojí ta investice za to?

Co jsou Meta Oakley HSTN smart glasses

Na první pohled jde o stylové sportovní sluneční brýle Oakley se zlatými detaily a polarizovanými čočkami Prizm 24K. Uvnitř ale běží celý ekosystém technologií: 12MPx ultraširokoúhlý fotoaparát se zorným polem 100°, pět mikrofonů pro čisté nahrávání a hovory, Bluetooth reproduktory s otevřeným designem a 32 GB paměti na přibližně 1 000 fotografií nebo 100 krátkých videí.

Meta Oakley Meta HSTN Limited Edition Smart GlassesMeta Oakley Meta HSTN Limited Edition Smart Glasses

Hlavní lákadlo je hands-free focení a natáčení. Stačí říct „Hej, Meta“ nebo klepnout na brýle a fotíte nebo natáčíte, aniž byste vzali telefon do ruky. To se hodí při sportu, na cestách, při vaření nebo kdykoli potřebujete obě ruce volné. Integrovaný hlasový asistent Meta AI odpovídá na otázky, radí během tréninku, kontroluje počasí nebo doporučuje turistické trasy, avšak k jeho zprovoznění budete potřebovat VPN a samozřejmě nefunguje v češtině.

Baterie vydrží až 8 hodin na jedno nabití, nabíjecí pouzdro pak prodlužuje výdrž až na 48 hodin. Plné nabití pouzdra trvá 3,5 hodiny přes USB-C. Certifikace IP54 znamená ochranu proti postříkání vodou a prachu, ale do vody s nimi nechoďte.

Prizm čočky jsou magické, ale nestačí na celý den

Nejpůsobivější na Meta Oakley HSTN jsou polarizované čočky Prizm 24K. Recenzenti je popisují jako „pohled do světa ze Studio Ghibli filmu“ – tráva vypadá zeleněji, barvy jsou živější, teplejší a obecně příjemnější na pohled. Prizm technologie zesiluje kontrast a odhaluje detaily, které běžné čočky zatemní.

Srovnání s Ray-Ban Meta smart glasses je dle recenzí brutální. Zatímco základní čočky poskytují slušné ztmavení, Prizm 24K nabízí výrazně lepší ochranu proti slunci a zároveň zvýrazňují detaily terénu – nerovnosti, změny povrchu, drobné vizuální podněty důležité při sportu.

KOUPIT BRÝLE V AKCI

Druhá velká výhoda je výrazně lepší stabilizace videa. Meta využívá 3K rozlišení kamery k lepší stabilizaci při 1080p výstupu, což funguje skvěle. To je zásadní upgrade oproti Ray-Ban Meta, kde video při běhu výrazně poskakuje.

Baterie vydrží o 60 % déle než u Ray-Ban Meta, což v praxi znamená zhruba hodinu až dvě navíc. To ale pořád není celodenní výdrž při intenzivním použití. Pokud budete fotit, natáčet, poslouchat hudbu a volat přes Meta AI, brýle nevydrží celý den bez dobití. U méně náročného použití (občasné focení, občasné volání) se dostanete na těch slibovaných 8 hodin.

Kvalita fotek se nezlepšila a sedí hůř při cvičení

Přestože Meta Oakley HSTN mají 3K rozlišení kamery, kvalita fotografií se oproti Ray-Ban Meta výrazně nezlepšila. Najdete méně kompresních artefaktů a trochu ostřejší snímky, ale rozdíl není tak markantní, aby to ospravedlňovalo vyšší cenu. Meta používá vyšší rozlišení hlavně pro stabilizaci videa, nikoliv pro lepší fotky.

KOUPIT BRÝLE V AKCI

Dalším problémem je pohodlí při intenzivním cvičení. Brýle mají rovné pacičky bez gumového polstrování, takže při cvicích brýle mohou sklouzávat. Ray-Ban Meta drží lépe díky zakřiveným nožičkám. Pokud plánujete intenzivní CrossFit nebo podobné aktivity, může to být problém.

Sleva má smysl, ale Ray-Ban Meta jsou levnější

Pokles z 18 990 na 13 990 Kč je zajímavá sleva na limitovanou edici brýlí, které jsou na trhu jen pár měsíců. Problém je v tom, že Ray-Ban Meta smart glasses stojí od 8 990 Kč a nabízejí 90 % stejných funkcí. Oakley přidávají lepší stabilizaci videa, o 60 % lepší baterii a Prizm čočky.

KOUPIT BRÝLE V AKCI

Meta navíc pravidelně aktualizuje software – Ray-Ban Meta od vydání dostaly desítky nových funkcí zdarma. Očekává se, že stejná podpora dorazí i k Oakley verzím, takže investice do těchto brýlí má smysl i do budoucna. Jen počítejte s tím, že každý váš pohyb, fotka a hovor procházejí přes servery Mety.

Vyzkoušeli byste chytré brýle s kamerou a Meta AI asistentem?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024