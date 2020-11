Společnost O2 začíná svým zákazníkům nabízet novou technologii pro pevné připojení přes xDSL připojení. Nová technologie umožní dosáhnout výrazně vyšší rychlosti i tam, kde to doteď nebylo možné. O2 prozradilo i plány na rozšiřování pokrytí optickými přípojkami. Jak nová technologie na bázi xDSL funguje?

Operátor O2 je stále největším poskytovatelem připojení v ČR. Mnoho uživatelů nemá rychlejší možnosti k připojení než metalický kabel a xDSL. Pokud jste také odkázáni na služby O2 a technologii xDSL, tak je dnes možná váš šťastný den. O2 začíná nabízet zákazníkům nové technologické řešení tzv. bonding. Tato novinka umožní dosahovat až dvakrát vyšší rychlosti připojení k internetu. Podle O2 bude teď možné zajistit přípojku 100Mb/s pro více než 1,5 milionu českých domácností a zhruba 40% prý dosáhne dokonce na 250Mb/s.

Jestli je u vás dostupná vyšší rychlost internetu si můžete ověřit na webu O2.

Princip fungování bondingu je jednoduchý. O2 přivede k zákazníkovy dva páry metalických drátů místo jednoho. O sloučení dvou párů metalických drátů do jedné přípojky se pak postará speciální zařízení zvané Terminátor, které bude zapojené ještě před routerem. O2 také oznámilo, že plánuje navýšit investice do rozšiřování pokrytí optických přípojek a během několika let by optika měla být dostupná pro 400 tisíc domácností.

