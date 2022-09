O2 upravil “studentské” tarify. YOU NEO je o 150 Kč levnější

Český operátor O2 se začátkem školního roku upravil všechny své “studentské” tarify pro mladé zákazníky do 26 let. Do konce října si například budou moci pořídit tarif YOU NEO s neomezenými daty za 599 korun měsíčně, tedy o 150 Kč výhodněji než doposud. Novinkou je i balíček, ve kterém je za 749 korun měsíčně společně s neomezeným tarifem YOU NEO i notebook Acer Aspire 3.

Zákazníci mají navíc šanci vyhrát lístky na koncert Bena Cristovaa v O2 aréně včetně vstupu do backstage. Ten chce zpěvák uskutečnit s co nejmenší uhlíkovou stopou. Do slosování budou zařazeni všichni zákazníci, kteří si do 21. září nově pořídí neomezený tarif YOU NEO.

Všechny tarify pro mladé (Můj první tarif, YOU 5 GB, YOU 20 GB i YOU NEO) jsou také šetrné k přírodě. Jsou to první tarify O2, které nesou značku Nature friendly. “Minimalizovat uhlíkovou stopu u oblíbených tarifů pro mladé je dalším z kroků na naší postupné cestě k udržitelnému podnikání,” vysvětluje ESG manažer O2 Milan Ruttner. Společnost O2 kompenzuje emise skleníkových plynů, které vznikají v rámci tarifní řady YOU, podporou projektů pohlcujících oxid uhlíku z atmosféry.

Jak zohledňujete při výběru tarifu uhlíkovou stopu?

Zdroj: TZ