Konečně! O2 přináší lokátor i pro Android zařízení, nyní jej pořídíte se slevou

Lokátory pro sledování věcí získávají poslední roky na popularitě. Apple ukázal cestu se svým AirTagem, který běžně koupíte za nějakých 900 Kč, Samsung nezůstal pozadu se SmartTagem, a na trhu najdete i hromadu levnějších klonů z Číny. Operátor O2 už loni docela překvapil, když představil vlastní lokátor pro Apple zařízení. Ten zaujal především cenou a teď se konečně dočkají i majitelé Androidů.

Novinka s názvem O2 tag pro Android přichází na trh v pondělí 16. června a už podle názvu tušíte, pro koho je určena. Jde o klasický Bluetooth lokátor, který připnete třeba ke klíčům nebo do batohu a v případě ztráty ho můžete vystopovat pomocí telefonu.

Pátrací centrum místo Find My – velký rozdíl

Pokud se v lokátorech trochu vyznáte, víte, že jejich skutečná hodnota není v samotném hardwaru, ale v ekosystému, který za nimi stojí. Zatímco O2 tag pro Apple se může pochlubit plnou integrací do sítě Find My, která využívá miliony iPhonů po celém světě k anonymnímu hledání vašich věcí, androidí verze to bude mít o dost těžší.

O2 tag pro Android funguje s aplikací Pátrací centrum od Googlu. Pokud vám tento název nic neříká, není to náhoda – Google teprve nedávno přejmenoval svou službu „Najít moje zařízení“ a přidává funkce, které mají konkurovat Apple řešení. Problém? Služba je stále relativně nová a chybí jí právě ta hustá síť zařízení, která dělá lokátory skutečně užitečnými.

Zjednodušeně řečeno – pokud ztratíte věc s Apple AirTagem někde ve městě, šance na její nalezení je díky hustotě iPhonů poměrně vysoká. U Android lokátoru to bude (prozatím) složitější, protože potřebujete, aby kolem prošel někdo s novějším Android zařízením, které má navíc zapnuté Pátrací centrum.

Hardware nijak nepřekvapí

Co se týče samotného zařízení, jde o podobný koncept jako u Apple verze. Kulatý lokátor s vyměnitelnou baterií CR2032, která by měla vydržet zhruba rok. V balení najdete i silikonové poutko.

Pro spárování potřebujete telefon s Androidem 9 nebo novějším a nainstalovanou aplikací Pátrací centrum. Lokátor nabízí základní certifikaci IPX5, což znamená odolnost proti postříkání vodou, ale nepřežije ponoření.

Cena je největší lákadlo

Kde O2 skutečně boduje, je cenová politika. Do konce června si mohou zákazníci operátora vygenerovat v aplikaci Moje O2 slevový voucher, díky kterému pořídí lokátor za 299 Kč místo standardních 499 Kč. Nebo mohou sáhnout po balení tří kusů za 499 Kč, což vychází na necelých 167 Kč za kus – to už je opravdu zajímavá nabídka.

Nejlepší deal ale čeká na zájemce o Google Pixel 9a – pokud si tento telefon pořídíte u O2, dostanete k němu tři O2 tagy za 1 Kč. Operátor tím evidentně cílí na fanoušky čistého Androidu a současně se snaží přilákat nové zákazníky.

Co říkáte na nový lokátor od O2?

Zdroj: tisková zpráva