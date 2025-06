Google nenápadně mění službu „Najdi moje zařízení“. Naučte se novou adresu, než vás změna zastihne v krizi

Většina z vás si toho v lepším případě ještě nevšimla, ale když nyní ztratíte telefon, už to přes služby Google nepůjde vyřešit tak zažitě jako dříve. Google totiž bez většího rozruchu přejmenoval známou službu Najdi moje zařízení na tzv. Find Hub, který se nám v češtině představuje pod názvem Pátrací centrum. S tím samozřejmě přišla i změna procesu, jak se ke ztracenému zařízení dostat. Naštěstí ale nejde o nic složitého; jen nezvyk.

Dříve celý proces probíhal přes rozhraní účtu Google, kde uživatelé mohli najít záložku Najdi moje zařízení. Poté jen stačilo zvolit příslušný telefon, tablet nebo jinou aparaturu, a telefon se ozval.

Přestože v rozhraní v tuto chvíli svá zařízení stále uvidíte, možnost jej prozvonit je tatam. To vás může zmást a nemile zaskočit, hlavně pokud se zrovna nacházíte v situaci, kdy nalezení ztraceného zařízení takříkajíc hoří. Jedinou odpovědí se v takovou chvíli stává Pátrací centrum.

Jak tedy na náhražku služby Najdi moje zařízení?

Ideální je svou pozornost přesměrovat na adresu Pátracího centra, která se naštěstí v tuto chvíli zobrazuje již jako první výsledek při vyhledávání slov „Najdi moje zařízení“; ještě před krátkou dobou tomu tak údajně nebylo.

Na Pátracím centru najdete kompletně nové, modernější prostředí s mapou a všemi nástroji, které znáte, jako je například prozvonění, uzamčení nebo smazání zařízení. Funkčně je vše vlastně lepší, ale změna zároveň není na první pohled zrovna intuitivní oproti předchozímu rozhraní.

Co pro vás tedy změna znamená? Pokud si nový odkaz neuložíte, nebo zapomenete na přemístění služby, v krizové situaci budete možná klikat marně tam, kde to dřív fungovalo. A čas je při ztrátě zařízení často to nejcennější. Proto doporučujeme mít tuto novinku na paměti, abyste místo zbytečného tápání ve svém účtu Google mohli zamířit rovnou do Pátracího centra.

Zasáhla vás tato změna již v praxi?

Zdroj: AndroidAuthority