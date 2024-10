O2 nabízí neomezená data levněji než omezený tarif! Ale spěchejte, čas se krátí

Mobilní operátor O2 zlevnil tarif Neo+ Stříbrný z 949 na 549 Kč

Sleva platí pouze do 22. října

Cena platí po dobu prvních 6 měsíců

Za neomezená data si v Česku obvykle pořádně připlatíte. Už dlouho se mluví o tom, že u nás jsou data druhá nejdražší v EU, ale tuzemští operátoři se do zlevňování příliš nehrnou. Občas ovšem vyhlásí zajímavou akci, kdy můžete tarif pořídit za velmi příjemnou sumu. A to je právě nyní i případ O2.

Pouze do 22. října si můžete objednat neomezený tarif Neo+ Stříbrný, který nabízí neomezené volání i SMS a také neomezená data. I když s rychlostí jen 10 Mb/s. Obvykle stojí 949 Kč měsíčně (i když díky spolupráci s Airbank ho po splnění podmínek můžete mít o 300 Kč levněji), výjimečně je v nabídce jen za 549 Kč. Pro zajímavost, nejlevnější tarif s neomezeným voláním a SMS a porcí 4 GB dat stojí u O2 599 Kč měsíčně.

Má to ale samozřejmě své podmínky a akci tak nemůže využít kdokoliv. Musí jít o nově sjednanou službu a je určena tedy buď pro zákazníky konkurence, nebo pro lidi s předplacenou kartou. Přechod z jednoho O2 tarifu na akční tarif není možný. Háček je i v tom, že akční cena neplatí napořád. Po prvních 6 měsíců budete sice platit méně než za základní tarif, ale vzápětí se částka vyhoupne na obvyklých 949 Kč.

Faktem ale je, že O2 tento tarif nabízí ve slevě poměrně často. Pokud vám tak akce nevyhovuje, stačí si jen počkat. Například letos v létě byl k mání za 699 Kč, a to napořád.

Ani konkurence neotálí

Zajímavé akce na mobilní tarify aktuálně najdete i u dalších mobilních operátorů. A možná ještě krapet zajímavější. Za pozornost rozhodně stojí nabídka Vodafone, který svůj neomezený tarif Premium 5G s neomezenou rychlostí nabízí na první 3 měsíce za pouhých 299 Kč měsíčně. Následně jeho cena vzroste zpět na původních 1 307 Kč.

A T-Mobile má akci pro skromnější uživatele. Spustil ji už v září a trvá až do konce října. V rámci ní můžete mít tarif Next 5G obsahující 150 minut volání do všech sítí, 150 SMS a 5 GB dat za 365 Kč měsíčně namísto 485 Kč. Opět jde o akci pro nové zákazníky nebo ty přecházející z předplacenky na tarif. Výhodou je, že tato snížená cena platí po 60 měsíců.

Jakému tarifu dáváte přednost?

Zdroj: Pixabay, O2, T-Mobile, Vodafone