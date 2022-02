O2 má nové tarify pro optický internet. Terabit za tři stovky?

Český operátor O2 nasazuje do nabídky nové tarify pro optický internet. Tři různě rychlá symetrická připojení (se stejnou rychlostí stahování i odesílání) jsou nyní za zaváděcí cenu 299 Kč měsíčně. A to včetně varianty s gigabitovou konektivitou. Zvýhodněná cena je platná na prvních 6 měsíců, poté začne operátor účtovat běžnou cenu podle ceníku. Nový optický internet je dostupný je již nyní pro 120 tisíc českých domácností, do konce roku 2024 plánuje O2 počet optických přípojek navýšit na půl milionu.

Možnost připojení na vaší adrese si můžete ověřit na webu operátora. České O2 momentálně pracuje na rozšiřování optické konektivity například v Praze. “Aktuálně probíhá masivní výstavba v mnoha pražských lokalitách. Optické přípojky jsou již nyní v metropoli dostupné pro 70 tisíc domácností. Do tří let by k nim přitom mělo získat přístup 45 % všech domácností. Kromě Prahy se dnes optika buduje i v řadě dalších měst a obcí,” popisuje operátor, který pro účely gigabitového připojení nedávno představil nový modem s routerem Smart Box.

Zdroj: O2