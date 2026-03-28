TOPlist

O2 představilo nové tarify NEO+! Potěší vyšší rychlostí a zavádějícími slevami

  • O2 vylepšuje tarify NEO+ — nižší varianty dostávají více dat, vyšší jsou rychlejší
  • Funkce O2 Connect umožňuje sdílet jeden tarif napříč více zařízeními, první přidané je zdarma
  • Součástí jsou slevové kupony v hodnotě až 7 000 Kč na 5G telefony a chytrá zařízení

Sdílejte:
Jakub Kárník
28.3.2026 16:00
Ikona komentáře 0
o2 joga jpg

Mobilní tarif je jedna z mála věcí, které si nastavíte jednou a pak na ně nemyslíte — dokud vám uprostřed dne nedojdou data nebo se stránka nenačítá ani po třetím pokusu. O2 teď upravuje své tarify NEO+ a změny jsou docela konkrétní: víc dat, vyšší rychlosti a slevové kupony na nová zařízení.

Co se mění v jednotlivých tarifech

Úpravy se týkají celé řady NEO+, každý tarif ale dostává něco trochu jiného. NEO+ Modrý a NEO+ Bronzový navyšují objem dat o 2 GB — z původních 4 na 6 GB, respektive z 12 na 14 GB. Kdo data spotřebuje celkem rychle, ale nepotřebuje neomezený tarif, pro toho je to příjemná změna bez nutnosti přecházet na dražší variantu.

U neomezených tarifů jde O2 cestou vyšší rychlosti. NEO+ Stříbrný se posouvá z 10 na 15 Mb/s, NEO+ Zlatý pak skočí z 20 na 40 Mb/s — to je zdvojnásobení, které bude znát třeba při streamování nebo videohovorech. Nejvyšší tarif NEO+ Platinový zůstává bez datového stropu a nabízí plnou dostupnou rychlost 5G.

Síť ocenila i nezávislá měření

Vyšší rychlosti nejsou jen marketingový slib — O2 loni získalo ocenění od společnosti Ookla za nejlepší a nejrychlejší 5G síť v Česku. Výsledky vychází z reálných testů za druhé pololetí 2025, takže jde o data z každodenního používání, ne z laboratorních podmínek. Pro zákazníky na Platinovém tarifu to znamená, že rychlostní strop fakticky určuje jejich zařízení, ne síť.

Kupony na nová zařízení až za 7 000 Kč

Kdo přemýšlí o novém telefonu nebo chytrých hodinkách, může při přechodu na NEO+ sáhnout po slevových kuponech v celkové hodnotě až 7 000 Kč. Konkrétně jde o dva kupony až po 2 000 Kč na nákup 5G telefonu a tři kupony po 1 000 Kč na chytrá zařízení kompatibilní s O2 Connect — například tablet, hodinky nebo GPS tracker. Uplatnit je lze přes aplikaci Moje O2, e-shop nebo v kamenných prodejnách, a to do konce roku.

O2 Connect: jeden tarif, víc zařízení

Všechny tarify NEO+ obsahují funkci O2 Connect, která umožňuje sdílet data, volání i SMS z jednoho tarifu napříč více zařízeními. Prakticky to znamená, že tablet nebo chytré hodinky nemusí mít vlastní tarif — prostě se připojí k tomu vašemu. První zařízení je zdarma, každé další pak vychází na 99 Kč měsíčně.

Součástí tarifů jsou také Data naplno (5 dní neomezeného surfování za měsíc) a služba O2 Security pro základní ochranu při procházení internetu.

Přehled cen tarifů NEO+

  • NEO+ Modrý (6 GB) — 629 Kč samostatně / 529 Kč v O2 Spolu
  • NEO+ Bronzový (14 GB) — 779 Kč samostatně / 679 Kč v O2 Spolu
  • NEO+ Stříbrný (neomezeno, max. 15 Mb/s) — 999 Kč samostatně / akčně 849 Kč / 649 Kč v O2 Spolu
  • NEO+ Zlatý (neomezeno, max. 40 Mb/s) — 1 199 Kč samostatně / akčně 1 049 Kč / 849 Kč v O2 Spolu
  • NEO+ Platinový (neomezeno, plná 5G rychlost) — 1 399 Kč samostatně / akčně 1 249 Kč / 1 049 Kč v O2 Spolu

Jak přejít na nový tarif

Vylepšené NEO+ jsou dostupné pro nové i stávající zákazníky. Změna tarifu je možná přes aplikaci Moje O2 nebo osobně v O2 Prodejně.

Stačí vám aktuální mobilní tarif?

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Sdílejte:

