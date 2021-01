O2 bojuje proti zbytečným plastům pomocí HALF SIM. V čem jsou jiné?

Kde by se asi ještě mohlo trochu přitlačit či ubrat, aby se do oběhu dostávalo méně zbytečných plastů? Tuto oprávněnou otázku řeší mimo jiné i výrobní a prodejní firmy v oblasti chytré elektroniky. Některé značky přestaly k telefonům dávat silikonové ochranné obaly, jiné dokonce vynechávají sluchátka a nabíjecí adaptéry. Jak se ukazuje, trochu ubrat se dá i na jednom z nejmenších dodatečných komponentů pro mobily. Totiž na SIM kartách. Od letošního roku to ukazuje operátor O2, který začal využívat takzvané HALF SIM karty.

Nutno přiznat, že název je trochu zavádějící. Na samotných rozměrech plastového obdélníčku s elektronickým obvodem se nic nezměnilo. Operátor pouze zákazníkům předává v poloviční velikosti takzvané nosiče. Tedy větší “vylamovací” karty, které mají klasicky rozměr platební karty. Díky tomu, že jsou HALF SIM zmenšeny na polovinu, ušetří prý O2 ročně tři tuny plastu, tedy téměř 67 tisíc PET lahví. Zároveň operátor pokračuje v kampani na recyklaci starých nepoužívaných telefonů a z každého odevzdaného zařízení věnuje 25 korun na provoz Linky bezpečí. Za loňský rok se tak vybralo téměř 300 tisíc korun.

Zdroj: TZ O2