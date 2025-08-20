O2 láká rodiče novou kartou Go Junior: 200 minut a 2 GB za 199 Kč Hlavní stránka Zprávičky O2 představilo předplacenou kartu Go Junior určenou pro děti Za měsíční dobití 199 Kč nabídne 200 minut volání a 2 GB dat Rodiče ji mohou spravovat v mobilní aplikaci Moje O2 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Operátor O2 rozšířil portfolio předplacených karet o novou Go Junior, která míří především na děti s prvním mobilním telefonem. Karta nabízí 200 minut volání a 2 GB dat za měsíční dobití 199 Kč, přičemž rodiče mají díky aplikaci Moje O2 kompletní přehled o čerpání i výdajích. Konkrétní parametry nové karty Go Junior přináší za dobití 199 Kč měsíčně balíček obsahující 200 minut pro volání do všech českých sítí a 2 GB mobilních dat. SMS zprávy vyjdou na 1,90 Kč za jednu. O2 záměrně nastavilo menší datový objem, protože podle průzkumů operátora děti nepotřebují velké datové balíčky a rodiče preferují možnost kontrolovat jejich přístup k internetu. Zajímavou funkcí je automatické zastavení čerpání dat po jejich vyčerpání. Nedojde tak k žádnému automatickému obnovení ani účtování dodatečných poplatků – rodiče musí kredit doplnit manuálně podle vlastního uvážení. Plná kontrola v rukou rodičů Správa karty probíhá výhradně přes aplikaci Moje O2, kde rodiče vidí aktuální spotřebu minut i dat, historii volání a mohou kdykoli dobít kredit. Aplikace umožňuje nastavit upozornění při vyčerpání kreditu přímo z telefonu dítěte. Dobíjení funguje také přes web dobijeni.o2.cz nebo standardními způsoby v prodejnách. Startovací bonus 300 korun O2 ke kartě přidává vstupní bonus – při prvním dobití minimálně 300 Kč získají zákazníci dalších 300 Kč zdarma. Bonusový kredit se čerpá přednostně, takže druhý měsíc používání vyjde fakticky zadarmo. Standardní dobitý kredit se začne čerpat až po vyčerpání bonusu. Dostupnost a aktivace Go kartu Junior lze objednat na webu O2, v aplikaci Moje O2 nebo v kamenných prodejnách operátora. Společně s kartou O2 nabízí edukační podporu přes portál O2 Chytrá škola, který radí s nastavením prvního telefonu, rodičovskou kontrolou a bezpečným pohybem dětí v online prostředí. Plánujete svému dítěti pořídit kartu Go Junior? Zdroj: tisková zpráva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář O2 Operátor předplacená karta Mohlo by vás zajímat Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat? Jana Skálová 31.12.2024 O2 spustilo Black Friday, ušetřit můžete až tisíce korun Jana Skálová 29.11.2024 Návod: Jak nainstalovat O2 TV 2.0 na jakékoliv Google TV a Android TV zařízení Jakub Kárník 31.8.2023 Podvodníci ztrácejí čas s umělou babičkou. O2 vymyslelo geniální obranu Libor Foltýnek 16.11.2024 Jak si vyrobit MicroSIM a NanoSIM aneb proč už klasická SIM karta není in [návod] Ondřej Mika 27.11.2013