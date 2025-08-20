TOPlist

O2 láká rodiče novou kartou Go Junior: 200 minut a 2 GB za 199 Kč

  • O2 představilo předplacenou kartu Go Junior určenou pro děti
  • Za měsíční dobití 199 Kč nabídne 200 minut volání a 2 GB dat
  • Rodiče ji mohou spravovat v mobilní aplikaci Moje O2

Adam Kurfürst
20.8.2025 12:00
Ikona komentáře 0
deti s tabletem a logem o2 v pozadi ilustrace

Operátor O2 rozšířil portfolio předplacených karet o novou Go Junior, která míří především na děti s prvním mobilním telefonem. Karta nabízí 200 minut volání a 2 GB dat za měsíční dobití 199 Kč, přičemž rodiče mají díky aplikaci Moje O2 kompletní přehled o čerpání i výdajích.

Konkrétní parametry nové karty

Go Junior přináší za dobití 199 Kč měsíčně balíček obsahující 200 minut pro volání do všech českých sítí a 2 GB mobilních dat. SMS zprávy vyjdou na 1,90 Kč za jednu. O2 záměrně nastavilo menší datový objem, protože podle průzkumů operátora děti nepotřebují velké datové balíčky a rodiče preferují možnost kontrolovat jejich přístup k internetu.

o2 go karta junior plakat

Zajímavou funkcí je automatické zastavení čerpání dat po jejich vyčerpání. Nedojde tak k žádnému automatickému obnovení ani účtování dodatečných poplatků – rodiče musí kredit doplnit manuálně podle vlastního uvážení.

Plná kontrola v rukou rodičů

Správa karty probíhá výhradně přes aplikaci Moje O2, kde rodiče vidí aktuální spotřebu minut i dat, historii volání a mohou kdykoli dobít kredit. Aplikace umožňuje nastavit upozornění při vyčerpání kreditu přímo z telefonu dítěte. Dobíjení funguje také přes web dobijeni.o2.cz nebo standardními způsoby v prodejnách.

Startovací bonus 300 korun

O2 ke kartě přidává vstupní bonus – při prvním dobití minimálně 300 Kč získají zákazníci dalších 300 Kč zdarma. Bonusový kredit se čerpá přednostně, takže druhý měsíc používání vyjde fakticky zadarmo. Standardní dobitý kredit se začne čerpat až po vyčerpání bonusu.

Dostupnost a aktivace

Go kartu Junior lze objednat na webu O2, v aplikaci Moje O2 nebo v kamenných prodejnách operátora. Společně s kartou O2 nabízí edukační podporu přes portál O2 Chytrá škola, který radí s nastavením prvního telefonu, rodičovskou kontrolou a bezpečným pohybem dětí v online prostředí.

Plánujete svému dítěti pořídit kartu Go Junior?

Zdroj: tisková zpráva

