O2 Datamanie zlevňuje! Oblíbené balíčky teď pořídíte za nižší ceny, ale musíte si pospíšit

Jaro přináší nejen teplejší počasí, ale také výhodnější ceny mobilních tarifů. Operátor O2 nyní přichází s akční nabídkou svých oblíbených tarifů Datamanie, které jsou nyní dostupné za výrazně nižší ceny než dříve.

Datamanie NEO: Neomezená data i volání za 699 Kč

Největší slevu dostává vlajkový tarif Datamanie NEO, který nově pořídíte za 699 Kč měsíčně. Oproti původní ceně 849 Kč tak měsíčně ušetříte 150 Kč, což ročně dělá pěkných 1 800 Kč. Za tuto cenu získáte neomezená mobilní data s rychlostí 20 Mb/s, což je více než dostatečné pro běžné prohlížení internetu, sledování videí či poslech hudby.

Tarif zároveň zahrnuje neomezené volání v rámci České republiky a také v roamingu v zóně EU, kde navíc máte k dispozici 55 GB dat. SMS zprávy pak stojí 1,50 Kč za kus.

Datamanie 1000 GB: Roční datový balíček za 2 999 Kč

Druhým zlevněným tarifem je Datamanie 1000 GB, určená především pro ty, kteří potřebují velké množství dat, ale minimálně volají. Tento tarif nyní koupíte za 2 999 Kč místo původních 3 499 Kč, čímž ušetříte rovných 500 Kč.

Jedním zaplacením získáte přístup k datům na celých 365 dní. Nemusíte se tedy starat o měsíční platby. Tarif obsahuje pouze mobilní data, nikoliv volání či SMS, a bohužel nepodporuje roaming v zahraničí.

Jak si akční Datamanii pořídit?

Pořízení tarifů Datamanie je jednoduché a bez zbytečného papírování. Můžete si vybrat buď klasickou SIM kartu, kterou vám O2 doručí zdarma do poštovní schránky, nebo modernější eSIM, kterou obdržíte do několika minut emailem.

Po vložení SIM karty do telefonu (nebo instalaci eSIM) si stačí stáhnout aplikaci Moje O2, kde celý proces aktivace dokončíte nastavením platby z platební karty. V případě Datamanie NEO se platba automaticky obnovuje každých 30 dní, zatímco u Datamanie 1000 GB provedete pouze jednu platbu na celý rok.

Výhodou tarifů Datamanie je také fakt, že nejsou vázány žádnou smlouvou. Kdykoliv můžete v aplikaci Moje O2 odebrat údaje k platební kartě a tarif se automaticky pozastaví. Pokud ho budete znovu potřebovat, stačí opět nastavit automatickou platbu.

Časové omezení akční nabídky

Jak už to u podobných akcí bývá, ani tato nebude trvat věčně. Akční ceny obou tarifů platí pouze do 30. dubna 2025. SIM kartu je pak potřeba aktivovat nejpozději do 31. května 2025.

Máte zkušenosti s Datamanií od O2?

Zdroj: tisková zpráva