Excelentní vodní chlazení NZXT KRAKEN zlevnilo pod 3 tisíce! Potěší RGB podsvícením a displejem NZXT Kraken 280 RGB je 280mm uzavřené vodní chlazení s 2× 140mm ventilátory, displejem na pumpě a RGB podsvícením Na Alze nyní stojí 2 799 Kč, původně se prodávalo za 4 799 Kč, později kleslo na 3 590 Kč Za tuto cenu zaujme hlavně kombinací výkonu, tichého chodu a displeje, který bývá u levnějších AIO spíš výjimkou Jakub Kárník Publikováno: 14.3.2026 10:00 Pokud zvažujete přechod ze vzduchu na AiO, nebo jen chcete výkonnější a zároveň vizuálně atraktivní chlazení do herního PC, tahle akce vypadá velmi dobře. NZXT Kraken 280 RGB teď na Alze stojí 2 799 Kč místo původních 4 799 Kč. To je o 2 000 Kč méně než původně a i oproti pozdější ceně 3 590 Kč jde o další citelný pokles. Za tuhle částku dostanete 280mm vodníka s displejem, RGB ventilátory a podporou široké škály socketů. Detaily najdete přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete výkonné 280mm AiO s displejem, tichým chodem a moderním vzhledem za cenu, za kterou se často prodávají i jednodušší modely.⚠️ Zvažte, pokud nechcete řešit software NZXT CAM nebo preferujete co nejjednodušší chlazení bez USB kabeláže a doprovodné aplikace.💡 Za 2 799 Kč dostanete 280mm vodní chlazení s 2× 140mm ventilátory, RGB, displejem na pumpě a velmi slušnou kompatibilitou, což v této ceně působí nadprůměrně. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je NZXT Kraken 280 RGB za 2 799 Kč zajímavý U podobných produktů často rozhoduje hlavně poměr mezi cenou, výkonem a tím, co dostanete navíc. A právě tady NZXT Kraken 280 RGB boduje. Nejde jen o obyčejné AiO, ale o model, který kombinuje 280mm radiátor, dva 140mm ventilátory, displej na pumpě a RGB podsvícení. Přitom aktuálně stojí 2 799 Kč, což je cena, za kterou se běžně prodávají i méně zajímavé kusy bez displeje a s horší výbavou. 280mm formát je navíc pro hodně sestav velmi rozumný kompromis. Oproti 240mm řešení často nabídne lepší rezervu pro výkonnější procesory, ale zároveň nebývá tak náročný na prostor jako 360mm radiátor. Pokud tedy stavíte výkonnější herní nebo pracovní PC a vaše skříň 280mm radiátor podporuje, může to být právě ta velikost, která dává největší smysl. NZXT také tradičně sází na design a software. Displej na pumpě sice není věc, kterou nutně potřebujete, ale v praxi umí zpříjemnit každodenní používání. Můžete na něm sledovat teploty nebo si upravit vzhled podle sebe. A pokud máte rádi čistý build s trochou efektu navíc, právě tohle je jedna z věcí, která Kraken odlišuje od řady levnější konkurence. Výkon, hlučnost a kompatibilita v praxi Z papírových parametrů vypadá sestava solidně: ventilátory se točí v rozmezí 500 až 1 500 RPM, maximální hlučnost je udávána na 34,48 dB a průtok vzduchu dosahuje 90,79 CFM. Radiátor má rozměry 315 × 143 × 30 mm a hadice délku 400 mm, což je důležité hlavně při plánování montáže do menších nebo členitějších skříní. Kompatibilita je velmi široká. Chladič podporuje AMD AM4, AM5, TR4, TRX4 a na straně Intelu pak 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 a 1851. To znamená, že se hodí nejen do starších sestav, ale i do novějších buildů s aktuálními platformami. Pro někoho, kdo skládá PC dnes a chce mít i trochu rezervu do budoucna, je to praktická výhoda. Podle uživatelských zkušeností bývá silnou stránkou hlavně tichý chod, jednoduchá montáž a solidní chladicí výkon. V recenzích se opakovaně objevuje, že chladič zvládá i silnější procesory a při běžném hraní nebo práci drží teploty v rozumných mezích. Uživatelé často chválí také přehledný software NZXT CAM a možnost přizpůsobit si informace zobrazované na displeji. PROHLÉDNOUT DETAIL PRODUKTU Co říkají uživatelé a kde jsou slabší místa Na Alze má NZXT Kraken 280 RGB hodnocení 4,7 z 5 z 211 hodnocení, 92 % zákazníků doporučuje a reklamovanost je nízká. To na první pohled vypadá velmi dobře. V plusových bodech se opakují hlavně tichý chod, vzhled, jednoduchá montáž, displej a celkový dojem z aplikace NZXT CAM. Uživatelé oceňují i to, že jde o kompletní uzavřený set, se kterým se po montáži nemusí nic dál řešit. Na druhou stranu se v recenzích objevují i výtky, které je fér zmínit. Nejčastěji míří na software a ovladače. Někteří uživatelé zmiňují problémy s detekcí chladiče, pády aplikace nebo konflikty s jiným softwarem, typicky s MSI Center. Objevují se i připomínky k tomu, že ovládání je poměrně navázané na NZXT CAM, což nemusí vyhovovat každému. Další slabší stránkou může být pro část uživatelů poměr cena/výkon mimo akci. Za původních 4 799 Kč už šlo o produkt, u kterého se mnohem víc řeší, jestli platíte i za značku, design a displej. Jenže při současné ceně 2 799 Kč tahle námitka dost ztrácí sílu. Za tuhle částku už vypadá Kraken 280 RGB mnohem lépe. Opatrnost je na místě i u velmi žravých procesorů. V některých zkušenostech se objevuje, že pro nejvýkonnější modely může být 280mm varianta spíš hraniční a že na extrémní CPU dává větší smysl 360mm verze. Pro střední a vyšší třídu procesorů ale 280mm formát často dává velmi dobrý smysl. Komu se vyplatí a komu ne NZXT Kraken 280 RGB za 2 799 Kč dává smysl hlavně tomu, kdo chce kvalitně vypadající AiO s dobrým výkonem, tichým chodem a displejem, ale nechce za podobnou výbavu platit přes čtyři tisíce. Je to zajímavá volba pro herní sestavy, stylové buildy s prosklenou bočnicí i pro uživatele, kteří chtějí mít teploty nebo jiná data přímo na pumpě. Menší smysl bude mít pro ty, kdo chtějí co nejjednodušší řešení bez aplikací, USB kabelů a softwarového nastavování, nebo pro uživatele s extrémně výkonným procesorem, kde už může dávat větší smysl 360mm model. Stejně tak je potřeba si předem ověřit kompatibilitu skříně s 280mm radiátorem. Jestli ale hledáte zajímavé 280mm AiO v akci, pak je současná cena opravdu atraktivní. Oproti původním 4 799 Kč je 2 799 Kč částka, která z něj dělá výrazně lákavější koupi. Hledáte jiný model? Pokud chcete ještě vyšší rezervu pro top procesory, může dávat smysl podívat se i na 360mm varianty. Jestli vás ale zajímají další akční komponenty do PC, vyplatí se projít i další slevy v rámci Alza Dnů. Dáváte u AiO větší váhu čistě výkonu, nebo je pro vás důležitý i displej, RGB a celkový vzhled sestavy? 