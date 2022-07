Instalujte: Nvidia updatuje Shieldy na systém Experience 9.1

Společnost Nvidia zahájila distribuci nového prostředí Experience 9.1 do svých herně-televizních zařízení Shield. Nejnovější vydání s sebou nese několik změn. Pravděpodobně tou nejpraktičtější bude automatické spouštění herního režimu, který dokáže ve spolupráci s patřičně vybaveným televizorem nabídnout plynulejší chod hry či jiné aplikace, která by mohla vyžadovat nadstandardní výkon.

Pozitivní zásah do latence by měl údajně “přinést” až deset snímků při frekvenci 60 FPS. Nejen ve světě profi hraní je to velmi pěkné vylepšení, které může rozhodovat o výsledcích. Automatický game mode alias herní režim by měl být v případě potřeby aplikovaný na jakékoli náročnější aplikace. Může mezi ně patřit třeba i Zoom nebo Google Duo, u kterých se bude také plynulost obrazu hodit.

NVIDIA SHIELD Experience 9.1 hands-on [Sponsored]

Pokud uživateli nebude automatické přepínání vyhovovat, má možnost jej buď manuálně vypnout či zapnout úplně, nebo jednotlivě pro vybrané aplikace. Jestli máte nějaký Nvidia Shield doma, určitě už se mrkněte, jestli už vám update na Experience 9.1 náhodou nedorazil.

Zdroj: 9to5