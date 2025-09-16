RTX 5080 za nejnižší cenu v Česku! Nové karty od Nvidie zažívají cenový pád Hlavní stránka Zprávičky ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB OC je nyní k dispozici za rekordních 25 569 Kč, což je téměř o 50 % méně než při uvedení v lednu 2025 Architektura NVIDIA Blackwell nabízí masivní výkon s 10 752 CUDA jádry, 16 GB GDDR7 pamětí a podporou DLSS 4 Nabízí kompaktní 2,5slotový design s pokročilým chlazením Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.9.2025 18:00 2 komentáře 2 Toužíte po nejnovější high-end grafické kartě, ale čekali jste na pokles cen? Máme pro vás skvělou zprávu – ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB OC je nyní dostupná za pouhých 25 569 Kč. To představuje dramatický pokles o téměř 50 % oproti původní ceně 48 690 Kč z ledna 2025. Za tuto cenu získáte absolutní špičku mezi grafickými kartami s nejnovější architekturou NVIDIA Blackwell, která by ještě před pár měsíci stála minimálně o 10 000 Kč více. Proč je tato nabídka mimořádná? ASUS PRIME GeForce RTX 5080 se řadí mezi nejpokročilejší grafické karty současnosti. Je postavena na architektuře NVIDIA Blackwell s masivními 10 752 CUDA jádry a vybavena 16 GB nejnovější paměti GDDR7 na 256bitové sběrnici. Tato kombinace zajišťuje skvělý výkon jak ve hrách, tak při profesionálním využití. Běžné RTX 5080 karty stále stojí přes 27 000 Kč, ale model PRIME od ASUSu nyní nabízí nejlepší cenu na trhu. Kromě samotného výkonného čipu dostanete také prémiové provedení s pokročilým chlazením. Revoluce v herním výkonu RTX 5080 není jen o vyšším výkonu – přináší také revoluci v technologiích. DLSS 4 s Multi Frame Generation dramaticky zvyšuje snímkovou frekvenci ve hrách bez viditelné ztráty kvality obrazu. Díky jádrům RT 4. generace poskytuje plný ray tracing s realistickým osvětlením, odrazy a stíny i v těch nejnáročnějších hrách. S technologií NVIDIA Reflex 2 získáte také bezkonkurenční odezvu, což oceníte zejména v kompetitivních hrách, kde rozhodují milisekundy. Díky funkcím jako Frame Warp je latence snížena na absolutní minimum, což přináší bleskovou reakci na vaše pohyby myší nebo stisky kláves. ZOBRAZIT NEJNIŽŠÍ CENU Prémiové chlazení a kvalitní zpracování ASUS PRIME RTX 5080 vyniká nejen svým výkonem, ale také propracovaným systémem chlazení. Tři ventilátory Axial-tech s vylepšeným designem lopatek zajišťují vyšší tlak vzduchu a efektivnější chlazení. Díky technologii MaxContact Design je zajištěn skvělý přenos tepla z GPU na chladič, což udržuje teploty na nízké úrovni i při maximálním zatížení. Karta nabízí i další prémiové funkce jako duální BIOS pro přepínání mezi výkonným a tichým režimem, ochranný backplate pro větší odolnost a podporu nejnovějšího rozhraní PCI Express 5.0. Díky kompaktnímu 2,5slotovému designu se navíc vejde i do menších skříní, což oceníte při sestavování kompaktního výkonného PC. KOUPIT ZA 25 569 Kč Umělá inteligence a tvorba obsahu RTX 5080 není jen herní bestie, ale také mocný nástroj pro tvůrce obsahu a práci s umělou inteligencí. Díky jádrům Tensor 5. generace nabízí masivní výpočetní výkon pro AI aplikace, což ocení nejen hráči díky DLSS 4, ale i profesionálové pracující s 3D grafikou, videem nebo generativní AI. Technologie jako RTX Neural Faces a podpora NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine) přináší do her a aplikací novou úroveň realismu lidských obličejů a interakcí s virtuálními postavami. Tento výkon oceníte i při streamování, kdy můžete současně hrát v nejvyšší kvalitě a zároveň vysílat v perfektním rozlišení bez zatěžování procesoru. ZOBRAZIT VŠECHNY RECENZE A CENY Bezkonkurenční poměr cena/výkon S cenou 25 569 Kč představuje ASUS PRIME RTX 5080 OC aktuálně nejlepší poměr cena/výkon mezi high-end grafickými kartami na českém trhu. VYUŽÍT NEJNIŽŠÍ CENU Pokud hledáte skutečně výkonnou grafickou kartu nejnovější generace s pokročilými technologiemi pro hry i profesionální využití, ASUS PRIME RTX 5080 OC je jednoznačně nejlepší volbou. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si vlajkovou loď NVIDIA RTX 5080 za méně než 26 000 Kč? Jakub Kárník Publikováno: 16.9.2025 18:00 