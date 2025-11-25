Nvidia RTX 5070 dál klesá! V Black Friday je teď za neodolatelnou cenu Hlavní stránka Zprávičky Gainward RTX 5070 Python III za 12 699 Kč je nejlevnější RTX 5070 na českém trhu Má teploty 60-70°C při hraní, snadno se přetaktuje, ale některé kusy mají coil whine Nabízí skvělý poměr cena/výkon, ale kvalita ventilátorů je loterie – ne každý kus je tichý Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte nejlevnější cestu k Nvidia RTX 5070, Gainward Python III za 12 699 Kč je jasná volba. Problém je, že o této kartě prakticky nikdo nepíše recenze a na internetu najdete hlavně diskuze na Redditu od lidí, kteří ji koupili a teď řeší, jestli udělali dobře. Pojďme se podívat, co z těch zkušeností vyplývá. Co dostanete za 12 699 Kč Gainward Python III je tříventilátorová karta s 12GB GDDR7 pamětí (28 000 MHz), čipem Blackwell GB205 s frekvencí 2160 MHz (boost 2512 MHz) a 192bitovou sběrnicí. Podporuje PCI Express 5.0, DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b a samozřejmě DLSS 4.0. Na papíře nic nechybí – jde o plnohodnotnou RTX 5070 bez ořezávání. Karta má šířku 291,9 mm, takže se vejde do většiny skříní, ale rozhodně to není kompakt. Triple-fan design ale znamená, že by teploty měly být pod kontrolou – a podle zkušeností z Redditu to platí. Teploty a hlučnost: záleží na štěstí Většina majitelů hlásí teploty 60-70°C při hraní, v benchmarcích pak až 71°C. To je solidní výsledek – RTX 5070 není extrémně hladová karta (250 W pod zátěží), takže triple-fan chlazení stíhá. Při běžné práci karta stojí na 50°C při 20 W a 0 RPM, takže pokud jen prohlížíte web, je úplně tichá. CHCI RTX 5070 V AKCI Pod zátěží se ale ventilátory roztočí na 2000 RPM, což už je slyšet. Jeden uživatel psal, že mu hluk nevadí, jiný zase tvrdí, že Gainward a Palit mají problémy s hlukem ventilátorů – konkrétně jakési „grinding noise“, které zní jako špatně mazané ložisko. Problém je v tom, že to není u všech kusů – někdo dostane tichou kartu, někdo ne. Klasická loterie levných značek. Další problém, který se objevuje, je coil whine – vysokofrekvenční pískání, které vydává cívka pod zátěží. Někteří uživatelé ho slyší výrazně, jiní vůbec. Záleží na citlivosti sluchu a také na tom, kde máte počítač – pokud na stole vedle monitoru, bude to znát víc než když máte skříň pod stolem. Přetaktování: překvapivě dobré Jeden uživatel na Redditu napsal, že kartu snadno přetaktoval o +300 MHz na jádro a +2000 MHz na paměť, což je solidní rezerva. Jediný problém je, že power limit je uzamčený na 100 %, takže nemůžete navýšit spotřebu pro ještě vyšší frekvence. To je ale běžné u levných verzí – dražší karty typu ASUS ROG Strix nebo MSI Gaming X Trio mají power limit odemčený, ale stojí o několik tisíc víc. Jiný uživatel zmiňoval, že používá undervolting na 0,900V při 2850 MHz a teploty mu klesly na 60-63°C, což je skvělé. Pokud nechcete hlučnou kartu, undervolt je nejlepší řešení – výkon zůstane prakticky stejný, ale karta bude chladnější a tišší. Výkon: žádné překvapení RTX 5070 je karta na Full HD a WQHD s vysokými detaily, ve 4K se dostanete na hratelné FPS jen s DLSS 4.0. Moderní hry jako Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong nebo Alan Wake 2 poběží na ultra s ray tracingem přes 60 FPS s DLSS. CHCI RTX 5070 V AKCI Jeden uživatel, který upgradoval z RTX 2070, psal, že rozdíl je „den a noc“. To je logické – RTX 5070 je víc než dvojnásobně rychlejší. Pokud ale přecházíte z RTX 4070, rozdíl už nebude tak dramatický – RTX 5070 je zhruba o 15-20 % rychlejší, což nemusí stát za upgrade. Problémy s drivery: vyřešeno Několik uživatelů zmiňovalo, že karta byla zpočátku velmi nestabilní – zasekávání, pády her, divné artefakty. Problém byl v ovladačích a také v nastavení BIOSu – pokud měli PCI Express nastavený na Auto, karta dělala problémy. Po přepnutí na Gen 4 a aktualizaci ovladačů se situace výrazně zlepšila. To je ale obecný problém RTX 50 série – první drivery byly problematické a teprve postupné aktualizace situaci stabilizovaly. Pokud si kartu koupíte teď, měli byste mít už stabilní ovladače. Vyplatí se, nebo ne? Za 12 699 Kč je Gainward Python III dobrý deal, ale musíte počítat s tím, že jde o budget kartu. Dostanete plný výkon RTX 5070, ale kvalita chlazení a hlučnost jsou loterie. Pokud vám přijde tichý kus, máte vyhráno. Pokud dostanete ten s hlukem ventilátorů nebo coil whine, budete muset řešit reklamaci nebo si zvyknout. CHCI RTX 5070 V AKCI Gainward Python III je dobrá volba pro lidi, kteří chtějí ušetřit a nevadí jim případný hluk. Pokud máte sluchátka a skříň pod stolem, pravděpodobně problém nepoznáte. Pokud máte PC na stole a preferujete ticho, raději si připlaťte. Co říkáte na tuto slevu? 