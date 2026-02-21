RTX 5060 konečně zlevnila! Za necelých 8 tisíc nabízí fajn poměr cena/výkon Hlavní stránka Zprávičky Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G je kompaktní grafická karta s architekturou NVIDIA Blackwell a podporou DLSS 4.0 Aktuálně stojí 7 899 Kč – v lednu kvůli zdražení pamětí šla až k 10 tisícům Klíčové omezení: pouze 8 GB GDDR7 – pro 1080p stačí, ve 1440p už mohou některé hry narážet Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 RTX 5060 je vstupní branou do nové generace NVIDIA Blackwell – a Gigabyte WINDFORCE MAX OC verze za 7 899 Kč je jedna z nejkompaktnějších variant na trhu. Dostanete DLSS 4.0 s Multi Frame Generation, ray tracing čtvrté generace a tovární přetaktování. Cena sice není historicky nejnižší (loni byla zhruba o 500 Kč níž), ale oproti lednovým téměř 10 tisícům se vrátila na rozumnější úroveň. Otázka, kterou si položí každý: stačí v roce 2026 osm gigabajtů? Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete primárně v 1080p a chcete nejnovější generaci s DLSS 4 a ray tracingem za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud hrajete ve 1440p na Ultra – 8 GB VRAM bude v některých titulech limitovat a budete muset snižovat detaily.💡 Za 7 899 Kč dostanete Blackwell architekturu, GDDR7 paměti, kompaktní rozměry (199 mm) a napájení přes jediný 8-pin konektor. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co karta nabízí a jak si vede v praxi RTX 5060 WINDFORCE MAX OC staví na čipu GB206 s 3 840 CUDA jádry, Tensor Core páté generace a RT Core čtvrté generace. Paměť je 8 GB GDDR7 na 128bitové sběrnici (28 Gbps). Boost clock dosahuje 2 512 MHz díky továrnímu přetaktování. Výstupy: 3× DisplayPort 2.1b a 1× HDMI 2.1b. V benchmarcích bez DLSS karta zvládá 1080p na Ultra/High nastavení velmi solidně – Assassin’s Creed Mirage kolem 100 FPS, Cyberpunk 2077 s ray tracingem na Low okolo 95 FPS, Shadow of the Tomb Raider s ray tracingem na Ultra přes 90 FPS. Ve 1440p čísla klesají na 50–90 FPS podle hry, a u náročnějších titulů jako Black Myth Wukong se průměr pohybuje kolem 38 FPS bez DLSS. Zapnutí DLSS 4 s Multi Frame Generation ale výkon dramaticky zvedá – a právě v tom je hlavní síla Blackwell generace na tomto cenovém stupni. Chlazení WINDFORCE s dvěma ventilátory Hawk Fan udržuje GPU pod zátěží kolem 70–73 °C. Příkon grafiky se pohybuje kolem 144 W, stačí zdroj od 550 W s jediným 8-pin konektorem. Rozměry pouhých 199 × 116 × 40 mm znamenají, že se vejde i do kompaktních skříní – to je oproti větším verzím RTX 5060 zásadní výhoda. Funkce 3D Active Fan vypíná ventilátory při nízké zátěži. KOUPIT RTX 5060 ZA 7 899 KČ Pouze 8 GB VRAM Nemá smysl to obcházet – 8 GB VRAM je v roce 2026 omezení, které se projeví. V 1080p na vysokých detailech to většinou stačí. Ale v některých titulech (Far Cry 6, Hogwarts Legacy, Cities: Skylines 2) se už na Ultra nastavení objevují varování o nedostatku paměti a obraz začne sekat. Ve 1440p je to citelnější – budete muset snižovat textury nebo kvalitu. S DLSS 4 a Multi Frame Generation se situace zlepšuje, protože karta renderuje v nižším rozlišení a upscaluje, ale samotný VRAM limit to neřeší. Pokud plánujete kartu používat 4–5 let, je fér říct, že 8 GB bude čím dál víc svazující. RTX 5060 Ti se 16 GB je samozřejmě lepší volba, ale stojí výrazně víc. Verdikt Gigabyte RTX 5060 WINDFORCE MAX OC za 7 899 Kč je solidní volba pro hráče, kteří hrají primárně v 1080p a chtějí přístup k nejnovějším technologiím – DLSS 4, ray tracing čtvrté generace, GDDR7. Kompaktní rozměry a nízký příkon z ní dělají ideální kartu do menších sestav. Ale je potřeba mít realistická očekávání: 8 GB VRAM je kompromis, který se ve 1440p a u budoucích her bude projevovat čím dál víc. Pokud vám vyhovuje 1080p a občasné snížení detailů, je to za necelých 8 tisíc férová nabídka. Pokud hledáte další komponenty do PC, projděte si aktuální Alza Dny. PODÍVAT SE NA RTX 5060 Jakou grafiku aktuálně používáte a plánujete upgrade na Blackwell? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza grafická karta nVidia slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025