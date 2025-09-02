Nvidia RTX 5050 v Česku hodně zlevnila! Je vhodná do Full HD sestav a překonává legendární GTX 1080 Ti Hlavní stránka Zprávičky ASUS DUAL GeForce RTX 5050 je nyní na Alza.cz dostupná za 5 516 Kč s kódem ALZADNY15 Grafická karta s moderním Blackwell čipem nabízí 8 GB GDDR6 paměti a podporu DLSS 4.0 Kompaktní dvouventilátorové provedení se vejde do většiny počítačových skříní Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Hledáte dostupnou grafickou kartu pro plynulé hraní aktuálních titulů? Máme pro vás skvělou zprávu – ASUS DUAL GeForce RTX 5050 8G OC je nyní na Alza.cz k dispozici za pouhých 5 516 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY15. To představuje slevu 15 % oproti běžné ceně 6 489 Kč. Za tuto cenu získáte nejnovější RTX kartu s architekturou Blackwell, podporou DLSS 4.0 a dostatečným výkonem pro hraní ve Full HD rozlišení. Co nabízí nejlevnější RTX 5050 na trhu? ASUS DUAL GeForce RTX 5050 8G OC je postavena na nejnovější architektuře Nvidia Blackwell (GB207), vyrobené 4nm technologií. Karta disponuje 8 GB GDDR6 paměti s efektivní frekvencí 20 000 MHz a 128bitovou sběrnicí. Základní takt jádra činí 2 317 MHz s možností automatického přetaktování (boost) na 2 677 MHz v OC režimu. Na rozdíl od dražších modelů řady RTX 50 používá RTX 5050 paměti GDDR6 místo nejnovějších GDDR7, ale díky vyšší frekvenci poskytuje až o 18 % větší paměťovou propustnost než předchozí generace RTX 4060. Jak výkonná je RTX 5050 v praxi? Podle testů dokáže RTX 5050 v rozlišení Full HD (1920×1080) poskytnout přes 200 FPS ve starších a e-sportových titulech. V moderních AAA hrách se pohybuje mezi 60-100 FPS v závislosti na nastavení detailů. Díky podpoře DLSS 4.0 si navíc můžete dopřát i ray-tracing při zachování plynulosti. Pro běžné hraní v rozlišení 1080p je RTX 5050 ideální volbou, která zvládne většinu současných her na vysoké detaily. Při přechodu na vyšší rozlišení (1440p) je již vhodné počítat s aktivací DLSS, osobně bych ale v tomto případě sáhnul po RTX 5060. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Kompaktní design s účinným chlazením Model ASUS DUAL GeForce RTX 5050 8G OC zaujme svými kompaktními rozměry 203 × 40 × 120,2 mm (š×v×h). Díky tomu se vejde i do menších počítačových skříní. Chlazení zajišťují dva ventilátory, které se při nízkém zatížení zcela zastaví pro tichý chod. Pro připojení ke zdroji stačí jediný standardní 8-pinový konektor, a karta si vystačí s doporučeným zdrojem o výkonu 550 W, v praxi vám ale postačí i kvalitní 450 W zdroj. KOUPIT ASUS RTX 5050 NA ALZA.CZ Moderní konektivita a technologie Karta nabízí moderní výstupy pro připojení monitorů: DisplayPort 2.1b a HDMI 2.1b. Díky tomu můžete využít až čtyři monitory současně a těšit se z vysoké obnovovací frekvence i rozlišení. Rozhraní PCIe 5.0 x8 zajišťuje dostatečnou propustnost pro rychlý přenos dat mezi grafickou kartou a procesorem. Mezi další přednosti patří podpora technologií DirectX 12 Ultimate a OpenGL 4.6. RTX 5050 je také plně kompatibilní s virtuální realitou. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Pro koho je RTX 5050 ideální volbou? ASUS DUAL GeForce RTX 5050 8G OC je perfektní volbou pro hráče s omezeným rozpočtem, kteří chtějí moderní kartu s podporou ray-tracingu a DLSS. Ocení ji také majitelé menších počítačových skříní a hlavně ti, kteří mají starší kus hardwaru a chtěli by si zahrát nové tituly. Jestliže máte jakoukoliv kartu z řadu GTX 10xx nebo novější RTX 2060, upgrade dává smysl. Bezkonkurenční cena na českém trhu S cenou 5 516 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY15) představuje ASUS DUAL GeForce RTX 5050 8G OC aktuálně nejlevnější RTX 5050 na českém trhu. Konkurenční modely stejné karty od jiných výrobců začínají na cenách přes 6 000 Kč. KOUPIT ASUS RTX 5050 NA ALZA.CZ ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si novou RTX 5050 za méně než 5 600 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza grafika nVidia slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.