NÚKIB zkoumal chatovací aplikace. Kdo bodoval a kdo vyhořel?

Který online komunikační nástroj je z hlediska uživatele nejspolehlivější, nejbezpečnější nebo nejdiskrétnější? Na tuto nekonečnou otázku se snaží celosvětově odpovědět hned několik různých analýz, které jdou na věc z několika pohledů. Není to tak dávno, co k této problematice unikl například interní dokument od FBI, který posuzoval, jak moc jsou provozovatelé sdílní s vyšetřovacími orgány. Nyní se můžeme podívat na to, jak největší chatovací aplikace posuzují experti v ČR. Svůj vlastní přehled totiž publikoval tuzemský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Jak si můžete všimnout v tabulce, posuzovaných kategorií bylo opravdu hodně. Kromě šifrování, žádostí o osobní údaje nebo automatického zpětného mazání zpráv se přihlíželo například i k lokalizaci do češtiny, bezplatnosti nebo celkové důvěryhodnosti s ohledem na minulé kauzy. Z “bodování” v celkem osmi definovaných kategoriích lze dvěma různými pohledy vyčíst dva vítěze – nástroje Threema a Signal.

Threema sice v hodnocení nemá nejvíce splněných požadavků (je placená a neumí automaticky mazat starší zprávy), ale NÚKIB ji zařadil na první místo kvůli perfektnímu respektování soukromí. Nevyžaduje totiž číslo, e-mail nebo jiný údaj. Jediný “křížek” pak má na svém kontě Signal, který je sice zdarma a napěchovaný všemi funkcemi, ale nutně požaduje nějaké osobní údaje.

Na úplně opačném pólu celkového hodnocení se nachází Google aplikace Zprávy, která je ve spoustě telefonů běžnou součástí systému Android. Experty uspokojila vlastně jen přítomností češtiny a bezplatným používáním, u ostatních kategorií je ale problém. Například šifrování skupinových konverzací je zde tabu a u těch individuálních je potřeba funkci manuálně zapnout. Podobně to ovšem mají i další nástroje.

Zdroj: NUKIB