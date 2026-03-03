Zapomeňte na klíče. Tenhle chytrý zámek od Nuki teď zase výrazněji zlevnil, umí i Matter Hlavní stránka Zprávičky Nuki Smart Lock Pro (5th Gen) je chytrý zámek s integrovanou Wi-Fi, podporou Matter over Thread a bezkartáčovým motorem Aktuálně stojí 6 749 Kč místo 7 499 Kč (sleva 10 %, úspora 750 Kč) Jde o nejnižší cenu od poslední akce (7 124 Kč) – evropský výrobek s montáží bez vrtání za 5 minut Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.3.2026 14:30 Žádné komentáře 0 Chytré zámky s integrovanou Wi-Fi a podporou Matter obvykle startují na 7–8 tisících. Nuki Smart Lock Pro 5. generace nyní na Alze klesl ze 7 499 Kč na 6 749 Kč, což je nejnižší cena od poslední akce. Podporuje Matter a láká na snadnou montáž. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete odemykat dveře mobilem, sdílet přístup s rodinou nebo integrovat zámek do chytré domácnosti (Apple Home, Google Home, Home Assistant).⚠️ Zvažte, pokud nechcete investovat do průchozí vložky zámku – bez ní se při vybití baterie nedostanete dovnitř.💡 Za 6 749 Kč dostanete integrovanou Wi-Fi (bez potřeby Bridge), podporu Matter a evropský design – parametry, které u konkurence často znamenají vyšší cenu. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle zámek zajímavý Nuki Smart Lock Pro cílí na uživatele, kteří chtějí odemykat dveře bez klíčů a mít přehled o přístupech do bytu. Hlavní předností 5. generace je integrovaný Wi-Fi modul – nepotřebujete dokupovat externí Bridge za další 3 tisíce, abyste mohli zámek ovládat na dálku. Stačí jej připojit k domácí síti a máte přístup odkudkoliv přes aplikaci. Běžná cena zámku činí 7 499 Kč, v poslední akci se prodával za 7 124 Kč. Aktuálních 6 749 Kč představuje slevu 10 % a nejnižší cenu za poslední období. Nuki je navrženo v Rakousku a vyráběno v Evropě, což někteří uživatelé oceňují z hlediska kvality zpracování i ochrany dat. Jak funguje a co umí Zámek se montuje na vnitřní stranu dveří přímo na stávající cylindrickou vložku (Euro profil). Celá instalace trvá podle výrobce méně než 5 minut a nevyžaduje žádné vrtání ani úpravy dveří. Nový bezkartáčový motor zajišťuje rychlé a tiché zamykání – v aplikaci si můžete vybrat mezi rychlejším nebo tišším režimem. Hlavní funkce zahrnují Auto Unlock (automatické odemčení při příchodu na základě polohy mobilu) a Auto Lock (automatické zamčení po odchodu nebo zavření dveří). Přes aplikaci můžete sdílet přístup až 200 osobám, nastavovat časové plány a sledovat protokol aktivit. Zámek podporuje Apple Home, Google Home, Amazon Alexa a Samsung SmartThings, díky podpoře Matter over Thread se bez problémů integruje i do Home Assistant. KOUPIT ZÁMEK VE SLEVĚ Baterie a nabíjení Zámek je napájen Li-Ion akumulátorem s výdrží 4–9 měsíců podle intenzity používání a zvoleného připojení (Wi-Fi vs. Thread). Jeden uživatel v recenzi uvádí, že při použití přes Matter/Thread s vypnutou Wi-Fi mu zámek vydržel přibližně 3 měsíce. Nabíjení probíhá přes magnetický USB-C konektor – můžete nabíjet přímo na dveřích, takže je nemusíte během nabíjení zamykat klíčem. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny. Co říkají uživatelé Na Alze má zámek hodnocení 4,6 z 5 (27 hodnocení) a 89 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se jich přes 1 000 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu provedení, snadnou montáž, českou aplikaci a spolehlivou integraci do chytré domácnosti. Jeden recenzent shrnul: „Skvělý zámek, sice dražší, ale nedá se to srovnat s konkurencí.“ Další oceňují, že zámek oproti předchůdci pracuje výrazně tišeji. Objevují se ale i kritické hlasy. Reklamovanost činí 4,96 %, což je vyšší než u běžné elektroniky. Někteří uživatelé hlásili problémy se stabilitou Wi-Fi připojení nebo falešná hlášení o stavu zamčení. V tichém režimu nemusí motor zvládnout těžší bezpečnostní dveře. A v Apple Home je podle jednoho recenzenta problém s funkcí odemknutí – zámek současně potáhne jazýček a dveře se otevřou, což při vzdáleném ovládání může být problém. PODÍVAT SE NA RECENZE Důležité: nutnost průchozí vložky Tohle je klíčová informace, kterou zmiňuje více recenzentů: pokud máte běžnou vložku zámku, kterou když zamknete z jedné strany, nejde odemknout z druhé, musíte si pořídit oboustrannou (průchozí) vložku. Chytrý zámek totiž pracuje tak, že zevnitř zůstává klíč trvale zasunutý a motor s ním otáčí. Pokud se zámek vybije nebo přestane fungovat, bez průchozí vložky se do bytu nedostanete jinak než se zámečníkem. Průchozí vložka stojí dalších cca 1 000–2 000 Kč podle typu. Kdy to smysl nedává Pokud nechcete investovat do průchozí vložky nebo máte dveře s nestandardním zámkem (mimo Euro profil), Nuki není vhodná volba. Stejně tak pokud máte těžké bezpečnostní dveře – v tichém režimu nemusí motor stačit. A pokud preferujete zámky s čtečkou otisku prstu nebo klávesnicí přímo na zámku, budete muset dokoupit Nuki Keypad 2.0. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud chcete chytrý zámek s integrovanou Wi-Fi a podporou Matter od evropského výrobce, Nuki Smart Lock Pro za 6 749 Kč je jeden z nejpropracovanějších modelů na trhu. Snadná montáž bez vrtání, vzdálený přístup bez Bridge, podpora všech hlavních platforem chytré domácnosti a česká aplikace – to jsou parametry, které konkurence za podobnou cenu nenabízí. Počítejte ale s nutností pořídit průchozí vložku a případně klávesnici, pokud chcete odemykat i bez mobilu. VYUŽÍT SLEVU 10 % Používáte chytrý zámek, nebo stále zamykáte klasickým klíčem? 