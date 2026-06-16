Chytrý zámek Nuki v sadě s novým NFC číselníkem pěkně zlevnil. Nabízí spoustu možností odemknutí Hlavní stránka Zprávičky Sada Nuki Smart Lock Pro (5th Gen) a Keypad 2 NFC je chytrý zámek na dodatečnou montáž s vestavěnou Wi-Fi, Matter over Thread a klávesnicí na otisk, kód i NFC S kódem ALZADNY15 stojí 10 429 Kč místo 12 269 Kč (sleva 1 840 Kč) Jde o novinku, takže tohle je jedna z prvních slev na celou sadu – zámek se přitom montuje bez vrtání během pár minut Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Láká vás myšlenka vyměnit klíče za chytrý zámek? Sada Nuki Smart Lock Pro (5th Gen) s novou NFC klávesnicí Keypad 2 s kódem ALZADNY15 spadla na 10 429 Kč místo původních 12 269 Kč. Představuje skvělé řešení pro ty, kteří si chtějí odemknout přiložením telefonu, otiskem prstu anebo zadáním číselného kódu. CHCI CHYTRÝ ZÁMEK V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete bezklíčový vstup přes telefon, otisk i kód a vše integrovat do chytré domácnosti přes Matter.⚠️ Zvažte, pokud máte tuhou nebo vícezápadovou bezpečnostní vložku – motor nemusí mít dost síly, a Alza u zámku uvádí vysokou reklamovanost.💡 Za 10 429 Kč máte zámek i NFC klávesnici pohromadě – samotný zámek se přitom běžně prodává kolem 7 499 Kč. Proč je tahle sada zajímavá Tahle sada Nuki míří na lidi, kteří se chtějí zbavit klíčů, ale nechtějí kvůli tomu měnit dveře ani vložku. Zámek se montuje na vnitřní stranu dveří na stávající cylindrickou vložku (Euro profil a vybrané švýcarské), a to bez vrtání během pár minut. Hlavní devízou je vestavěná Wi-Fi, díky níž máte vzdálený přístup bez nutnosti dokupovat Bridge – to u řady konkurentů neplatí. Přibalená klávesnice Keypad 2 NFC navíc přidává odemykání otiskem prstu, kódem i přiložením telefonu, takže nemusíte tahat mobil pokaždé, když přijdete domů. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Páté generaci dominuje nový bezkartáčový motor, který je rychlejší a tišší než u předchůdce. Tělo je z nerezové oceli a v balení najdete černý i bílý otočný kroužek pro sladění se dveřmi. Z hlediska chytré domácnosti je zásadní podpora Matter over Thread, takže zámek napojíte na Apple Home, Google Home, Alexu i Samsung SmartThings. Akumulátor vydrží podle výrobce 4 až 9 měsíců na jedno nabití a dobíjí se přes magnetický USB-C konektor. Klávesnice pojme až 20 otisků prstů a 200 přístupových kódů a podporuje Apple Home Key i Samsung Digital Home Key. KOUPIT SADU ZA 10 429 KČ Praktická stránka: na co myslet při montáži Instalace je sice rychlá, ale pár věcí si ověřte předem. Zaprvé sílu motoru: pokud máte tužší, vícezápadovou nebo bezpečnostní vložku, která „drhne“, uživatelé upozorňují, že motor nemusí mít dost síly zámek protočit – výrobce přitom konkrétní moment neuvádí. Zadruhé, řada zkušených uživatelů doporučuje pořídit oboustranně uzamykatelnou (průchozí) vložku, abyste dveře odemkli klíčem zvenčí i ve chvíli, kdy by se zámek vybil nebo zasekl. Zámek i klávesnici uchytíte lepicí páskou nebo šrouby; někomu ale páska časem povolila, takže šroubové uchycení je jistější. Počítejte i s tím, že dveřní senzor pro plnou automatizaci se kupuje zvlášť. Co říkají uživatelé Samotná sada je novinka a zatím ji nikdo nehodnotil, proto se díváme na recenze samostatného zámku Nuki Smart Lock Pro (5th Gen), který má na Alze hodnocení 4,3 z 5 z 37 hodnocení. Spokojení uživatelé chválí hlavně rychlost a nižší hlučnost oproti předchozí generaci, snadnou montáž, povedenou českou aplikaci a spolehlivou integraci do Home Assistanta přes Matter/Thread. Opakovaně se ale objevují i výtky: atypický magnetický nabíjecí konektor (bývá označovaný jako USB-C, standardní ale není a hůř se shání náhrada), občasné zasekávání při manuálním ovládání i chybné hlášení stavu zámku, u některých kusů nestabilní Wi-Fi nebo rychlejší vybíjení baterie. Alza navíc u zámku uvádí vysokou reklamovanost na úrovni 7,51 %, což je při nákupu dobré mít na paměti. Recenze klávesnice Keypad 2 NFC zatím prakticky chybí, protože jde také o novější model. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY15 Kdy to smysl nedává Pokud máte tuhou bezpečnostní vložku nebo dveře, které jdou ztuha, zvažte raději zámek s výkonnějším motorem nebo si nejdřív ověřte kompatibilitu. Stejně tak pokud nechcete řešit oboustrannou vložku jako pojistku pro případ výpadku, je to spíš signál, že bezklíčový zámek tohoto typu nemusí sednout. A jestli hledáte hlavně nejnižší možnou cenu, existují levnější chytré zámky (například Yale Linus nebo Aqara) – obvykle ale bez vestavěné Wi-Fi a s jiným kompromisem. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 10 429 Kč s kódem ALZADNY15 dostanete prémiový evropský zámek s vestavěnou Wi-Fi, Matter a NFC klávesnicí v jednom balení, tedy o 1 840 Kč levněji než za běžných 12 269 Kč. Pohodlí bezklíčového vstupu je tu vysoké a integrace do chytré domácnosti patří k tomu nejlepšímu. Zároveň ale nejde o zámek bez kompromisů: vyšší reklamovanost, atypické nabíjení a omezená síla motoru znamenají, že před nákupem byste si měli ověřit svou vložku a počítat s pojistnou oboustrannou vložkou. Pokud to splníte, je to jeden z nejpohodlnějších způsobů, jak se zbavit klíčů. Pokud vás konkrétně tahle sada nezaujala, ale chytrý zámek nebo příslušenství do chytré domácnosti hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné zámky, kamery i senzory. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob. CHCI BEZKLÍČOVÝ VSTUP Lákal by vás bezklíčový vstup přes otisk a telefon, nebo klasickým klíčům pořád věříte víc? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024